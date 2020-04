Covid-19 | le mascherine servono | la risposta della scienza

Le mascherine chirurgiche servono davvero nel contenimento del virus Covid-19? La risposta della scienza spiegata dal virologo Roberto Burioni.

Da quando la pandemia da Covid-19 è entrata nelle nostre vite, sembra che le mascherine siano diventate degli accessori immancabili alla vita quotidiana, l’unico dispositivo in grado di fermare le goccioline di saliva responsabili della diffusione del virus. Le mascherine di tipo chirurgico, davvero riescono a proteggerci da un eventuale contagio? La risposta della scienza, nei risultati di una ricerca scientifica, esposti sul sito del virologo italiano Roberto Burioni.

La scienza, l’unica risposta certa a tutti gli interrogativi riguardo il contagio da Coronavirus. Riferirsi sempre a fonti autorevoli, aiuterà anche a contenere il panico che troppe volte viene diffuso attraverso la condivisione di notizie false e infondate.

Mascherine, servono realmente nel contenimento del contagio da Covid-19? Insieme al mantenimento della distanza di sicurezza, sembrano essere uno dei dispositivi di protezione indispensabili durante l’emergenza Coronavirus, anche se, sono state messe in dubbio da molti. La scienza, ha voluto porre una risposta, testando l’efficacia delle mascherine chirurgiche nel diminuire la quantità di virus nelle goccioline di saliva.

Come viene ampiamente esposto su Medical Facts, il sito del virologo Roberto Burioni, un articolo pubblicato su Nature Medicine, riporta i risultati di una ricerca scientifica mirata a dimostrare l’efficacia delle mascherine nel contenere la quantità di virus e nell’essere quindi dei validi strumenti di prevenzione.

I ricercatori hanno valutato la presenza del virus nelle goccioline di saliva rilasciate da pazienti affetti da diverse patologie respiratorie virali, tra cui anche i Coronavirus precendenti al Covid-19. Gli scienziati si sono focalizzati nell’osservare se le particelle virali subivano dei cambiamenti se il paziente indossava la mascherina.

I risultati della ricerca, come riporta Burioni:

“I risultati ottenuti hanno dimostrato differenze di efficacia a seconda del virus considerato. In particolare, per quel che riguarda i coronavirus ( ripetiamo, non quello della pandemia, ma i coronavirus stagionali che circolavano in precedenza), lo studio jha dimostrato una particolare efficacia nel limitare la loro emissioni nei pazienti che indossavano la mascherina”

Come mette in evidenza il virologo, questo studio in particolare, presenta il limite di non essere stato eseguito su pazienti affetti da Covid-19. La mascherina dunque è un valido supporto per la prevenzione e la protezione da un eventuale contagio, ma ad oggi, il mantenimento della distanza interpersonale assieme ai dispositivi protettivi come guanti e mascherine, restano il metodo più completo e efficace per proteggerci.

