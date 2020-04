La ricerca di un vaccino contro il Coronavirus continua: l’ultima frontiera arriva dagli Usa anche grazie ai fondi stanziati dal multimiliardario Bill Gates

Il sogno di un vaccino contro il Coronavirus potrò diventare realtà, anche grazie a Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha intatti deciso di finanziare la ricerca di un vaccino per sconfiggere questo virus che sta colpendo la nostra popolazione. La sperimentazione è in corso di sviluppo da parte dell’azienda americana Biottech. Ma il via alla sperimentazione sull’uomo è stata possibile grazie anche ai finanziamenti della Bill e Melinda Gates Foundation e dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Bill Gates predisse l’arrivo di questa pandemia nel 2015

Una sperimentazione sull’uomo che parte dopo che sono arrivati ottimi risultati dai test degli animali. Il nome del vaccino per ora è no-4800, e sta per essere testato su 40 volontari. Hanno già ricevuto la prima dose e fra quattro settimane testeranno anche la seconda, come ha spiegato l’azienda con un comunicato nel quale illustra i prossimi passi.