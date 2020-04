A Pasqua Andrea Bocelli sarà in concerto dal Duomo di Milano, senza pubblico, senza orchestra, ma con la potenza della preghiera e della rete a dare speranza al mondo. Ecco come e quando si svolgerà l’evento.

La Pasqua 2020 rimarrà nella storia del mondo come la Pasqua che non venne festeggiata a causa della pandemia di Coronavirus che ancora costringe milioni di persone alla quarantena.

Nonostante questo, la Pasqua è una ricorrenza dall’enorme importanza simbolica nel mondo Cristiano: la resurrezione di Cristo è un potentissimo messaggio di speranza per tutti i fedeli.

Proprio per questo motivo Il Sindaco Sala ha deciso di organizzare un evento speciale nella famosissima cattedrale milanese, chiedendo ad Andrea Bocelli di cantare, senza pubblico, per rafforzare la speranza dell’Italia e del mondo.

Come ha raccontato lo stesso Bocelli, l’idea gli è piaciuta moltissimo e ha immediatamente accettato la proposta del Sindaco Sala, al quale lo lega tra l’altro una solida amicizia.

Ecco come si svolgerà lo storico concerto a porte chiuse che sarà trasmesso in milioni e milioni di case in tutto il mondo grazie allo streaming di YouTube.

La Pasqua di Andrea Bocelli: un concerto che farà la storia

I cattolici di tutto il mondo hanno assistito alla preghiera solitaria di Papa Francesco in Piazza San Pietro consapevoli di trovarsi davanti a un evento storico.

Con ogni probabilità milioni e milioni di persone, che siano cristiane oppure no, assisteranno al concerto di Andrea Bocelli nel Duomo di Milano con la stessa consapevolezza.

Il tenore canterà arie di musica sacra per organo e voce accuratamente selezionate per l’occasione. Ad accompagnarlo ci sarà unicamente il maestro organista titolare del Duomo di Milano e la possente voce dell’organo della cattedrale, uno dei più grandi esistenti al mondo.

Andrea Bocelli, che canterà a titolo completamente gratuito, ha voluto commentare con queste parole il senso dell’iniziativa al Corriere della Sera: “Quello di Pasqua non sarà un concerto. Sarà, piuttosto, un’occasione per pregare insieme, nella ricorrenza cristiana che celebra la Resurrezione e che dunque festeggia e testimonia la certezza nella vita che vince.”

Il concerto sarà trasmesso a partire dalle 19:00 del 12 Aprile 2020 in diretta streaming gratuita sul canale di Youtube ufficiale del tenore.

Il concerto di Pasqua in Duomo non sarà l’unica occasione in cui Bocelli farà del bene all’Italia: iniziative molto più concrete e meno spirituali sono state messe in atto dalla Andrea Bocelli Foundation e hanno già raccolto fondi messi a disposizioni degli ospedali della Lombardia e di altre zone messe a dura prova dal Virus.

Per quanto riguarda tutti gli altri festeggiamenti della Pasqua e tutti i tradizionali eventi ad essa collegati, purtroppo il lockdown impedirà il loro normale svolgimento: come ha annunciato il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, Pasqua e Pasquetta quest’anno si passeranno in Quarantena.

