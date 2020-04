Crepes in bottiglia | veloci e semplici

Dolci o salate, le Crepes sono diventate una delle nostre passioni, ecco le Crepes in bottiglia un modo semplice e veloce per prepararle

Tra i piatti importati dai nostri cugini francesi più amati dalla nostra cucina troviamo senza ombra di dubbio le crepes. Ottime sia per chi ama i piatti salati che per chi preferisce invece il dolce, sono anche semplicissime da preparare in casa e possono risolvere un pranzo , o essere un ottima . merenda per i nostri bambini.

Oggi vi proponiamo un modo per realizzarle in modo semplice e veloce e soprattutto senza sporcare nessuna ciotola perché l’unico utensile che ci servirà per prepararle è una bottiglia.

Ecco gli ingredienti che ci serviranno per realizzare il nostro piatto

Farina tipo 00 150 gr

Uova 2

Latte 250 ml

Zucchero 40 gr

Olio di semi 100 gr

Preparazione delle crepes in bottiglia

Ecco come preparare le nostre cialde che possono essere preparate sia dolci che salate senza utilizzare nessuna ciotola ma solamente una bottiglia di plastica che ci sarà utile per shakerare insieme le uova , lo zucchero o il sale, l’olio e la farina .

Basterà mettere i nostri ingredienti in bottiglia mischiare bene il tutto insieme e in 5 minuto tutto sarà pronto, potremmo anche conservare la nostra pastella in frigo per poi utilizzarla quando ci servirà. Ci servirà una bottiglia di plastica e un imbuto. Verseremo infatti i nostri ingredienti nella nostra bottiglia con l’imbuto. Una volta che tutti i nostri ingredienti saranno dentro la bottiglia , dobbiamo sigillarle il nostro comporto chiudendola col tappo. A questo punto iniziamo a shakerate in modo molto energico, in modo da evitare qualsiasi tipo di grumo e ammaliare tra di loro i nostri ingredienti.

A questo punto il nostro composto e pronto non ci resta che prendere una padella antiaderente e oliarla leggermente, versa la giusta quantità direttamente dalla bottiglia, in questo modo non sporcheremo nemmeno i mestolo, e distribuirla in modo omogeneo.Facciamo cuocere da entrambe le parti mi modo che tutti i due lati siano dorati. Utilizziamo tutto il composto che ci serve per le nostre crepe, e riponiamo il resto della pastella rimasta in bottiglia in frigo e utilizzate la pastella al bisogno.

Se vogliamo utilizzare il nostro comporto sia per crepes dolci che salate possiamo solo non mettere ne zucchero ne sale nell’impasto e aggiungerlo all’ultimo secondo. Ora le nostre crepe in bottiglia sono pronte per essere riempiete, largo alla fantasia.