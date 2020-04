Inter | Matteo Renzi lancia lo scoop su Chiesa: tifosi scontenti

Matteo Renzi parla di Chiesa e “sconvolge” l’Inter: l’ex premier si è lasciato sfuggire un’informazione che era già nell’aria e che ormai i tifosi danno per certa. Il problema è che pare nessuno sia contento.

Perché un politico dovrebbe parlare di calcio? Perché il calcio è una passione irrefrenabile e capita allora che, nella serietà di un’intervista, scappi un commento sul calciomercato.

Protagonisti di questa recente “fuga di informazioni” sono il Segretario di Italia Viva, ex segretario del Partito Democratico ed ex Primo Ministro Italiano Matteo Renzi, un incolpevole Enrico Mentana e Federico Chiesa, calciatore 23 enne attualmente in forza nella Fiorentina.

Renzi: “Chiesa va all’Inter” e si alza il coro dei tifosi

Agguerritissimo tifoso della Fiorentina, Matteo Renzi sembra essere perfettamente informato sui possibili cambiamenti della rosa della sua squadra del cuore.

Proprio per questo motivo l’ex premier si è trovato a parlare di calcio con Enrico Mentana (interista sfegatato) che probabilmente Chiesa passerà presto all’Inter: “Leggo un commento su Chiesa” ha detto Renzi durante la diretta Instagram a cui stava partecipando per farsi intervistare da Enrico Mentana. “Io so dove va. Andrà all’Inter, dalle mie informazioni giocherà lì”.

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO: Tutto su Matteo Renzi

La notizia si è diffusa a macchia d’olio tra gli interisti, che hanno cominciato a interrogarsi sulla veridicità della notizia ma, soprattutto, a lamentarsi della scelta (per altro ancora non confermata) della dirigenza della squadra.

Secondo molti, infatti, Chiesa sarebbe “sopravvalutato”, un “gran tuffatore” ma poco altro, con solo una manciata di gol segnati nella scorsa stagione.

Da parte sua, Federico Chiesa sembra invece ben disposto al cambio di maglia: il giocatore ha recentemente dichiarato che non ha problemi a “giocare dove dice il mister” e ad adattarsi anche a un modulo 3-5-2 che, come sanno perfettamente tutti gli interisti, è il modulo preferito di Antonio Conte, attuale allenatore dei nerazzurri.

Questa (e altre dichiarazioni del giocatore) sono sembrate dei “messaggi in codice” alla dirigenza interista, come a segnalare che Chiesa sarebbe attualmente molto ben disposto a prendere in considerazione un trasferimento.

Tra l’altro, nella valanga di commenti che si sono scatenati sui social dopo lo scoop di Renzi, alcuni tifosi sono stati d’accordo sul fatto che il modulo attuale dell’Inter non valorizzerebbe le competenze tecniche di Chiesa e che, per questo, forse si dovrebbe cambiare schema di gioco.

Quest’ultima possibilità, tra le altre cose, non sarebbe da scartare a priori: “Perché il 3-5-2? Non ci gioca nessuno” ha scritto un tifoso su Facebook il quale, Chiesa o non Chiesa, ha molto da contestare alla direzione tecnica di Conte.

Nel frattempo, dal momento che non ha altro da fare nel momento in cui infuria la polemica in merito alla sua transizione dalla Fiorentina all’Internazionale, Chiesa si è recentemente esibito in una divertente challenge di Instagram per raccogliere fondi da destinare agli ospedali che stanno combattendo il Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexchiesa) in data: 18 Mar 2020 alle ore 6:20 PDT

Soltanto nei prossimi mesi, con la ripresa del campionato e degli altri eventi sportivi, si potrà scoprire se lo “scoop” di Matteo Renzi era fondato oppure no.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.