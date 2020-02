Rondelle di crêpes al formaggio, stuzzichino di Carnevale

Panico da festa di Carnevale? Nessun problema, riempite gli ospiti di stuzzichini. Come queste gustose rondelle di crêpes al formaggio che portano via poco tempo.

Diciamolo chiaramente: le feste di Carnevale non sono impegnative come quelle di Natale de di Pasqyua, almeno a tavola. Però può succedere di invitare amici per una festa in maschera. Oppure che la organizzino i figli portandovi diverse persone in casa. E allora servono soluzioni veloci e furbe, come queste rondelle di crêpes al formaggio.

Come spesso succede in cucina, non inventiamo nulla. Piuttosto è un’idea per un antipasto oppure uno stuzzichino da portare in tavola durante un aperitivo. Va bene a Carnevale come in tutto il resto dell’anno, perché tanto la sua preparazione è easy e veloce.

Rondelle di crêpes al formaggio, pronte in pochi minuti

Il ripieno di queste deliziose rondelle di crêpes al formaggio è a base di formaggio e verdure di stagione (come il broccolo). Solo uno spunto, in realtà potete riempirle secondo il vostro gusto. Una volta pronte si conservano al massimo 24 ore in frigo.

Ingredienti:

2 uova medie

6 cucchiai farina 0

40 g burro

1 bicchiere latte

1 pizzico sale

Per il ripieno

mezzo broccolo

1 peperone

200 g robiola

noce moscata

sale fino

pepe nero

Preparazione:

Partiamo dalle crêpes che sono la base della ricetta. In una ciotola mescolate le uova con il sale e aggiungete 20 g di burro fuso già fuso. Il resto del burro lo userete per cuocere le crêpes. Mescolate bene e poi aggiungete la farina già setacciata. Non tutta insieme ma un poco alla volta fino ad incorporarla tutta. Quindi allungate con il bicchiere di latte per ottenere una consistenza abbastanza liquida.

Quando l’impasto è pronto, riscaldate una padella antiaderente e ungetela con il resto del burro. Cuocete le crêpes (dovrebbero venirne almeno 8) da entrambi i lati senza farle bruciare e poi tenetele da parte mentre preparate il ripieno.

In una ciotola lavorate il formaggio, robiola o altro formaggio spalmabile, con sale, pepe e noce moscata. Poi dividetelo in tre parti uguali: una andrà a fare compagnia al peperone, l’altra al broccolo e la terza rimarrà bianca.

Prendete il peperone, ricavate un paio di falde e tritatele finemente senza farle cuocere. A parte invece mettete a lessare le cimette di mezzo broccolo romano, poi frullatele. E a questo punto siete pronte per riempire le crêpes. Due o tre solo con il formaggio bianco, altrettante con il peperone e formaggio e le rimanenti con la crema di broccolo e formaggio

Chiudete le crêpes con la pellicola alimentare trasparente e lasciatele riposare in frigo prima di tagliarle a rondelle. Una volta pronte, le rondelle possono essere servite fredde oppure leggermente scaldate per 5-10 minuti in forno.