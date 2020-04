Douglas Costa | Spesa a domicilio per i più poveri, l’iniziativa del calciatore

Douglas Costa e la compagna Nathalia Felix passano la quarantena ad aiutare i meno abbienti: la coppia, in Brasile, consegna la spesa alle persone in difficoltà.

La Serie A si allinea con il resto del mondo sportivo, il campionato italiano procederà al taglio degli stipendi per evitare ulteriori difficoltà economiche in un momento così complicato per il Paese: tagliare parzialmente i fondi ai calciatori era un atto necessario, qualcuno è andato addirittura oltre. Donazioni alla ricerca medico-scientifica per combattere la pandemia da COVID-19 con maggiori risorse e, quindi, ulteriori mezzi. Oppure scendendo in campo con qualcosa di concreto piuttosto che con il pallone tra i piedi: è il caso di Douglas Costa.

Il centrocampista offensivo della Juventus si trova in Brasile con la ragazza Nathalia Felix, la quarantena di entrambi procede spedita tra scatti romantici e bagni in piscina (privata) per ingannare il tempo fra le mura domestiche. Non solo sfarzo, però: anche empatia, immedesimazione e concretezza. La coppia, infatti, ha deciso di spendere la propria condizione di agiatezza in favore di qualcuno più in difficoltà. Entrambi, dunque, hanno caricato la macchina e hanno consegnato la spesa – rigorosamente comprata da loro – alle persone più povere.

Douglas Costa: “In Brasile, con la mia compagna, al fianco degli ultimi”

In Brasile la povertà impera da molto prima del Coronavirus, questa pandemia ha peggiorato ulteriormente le cose: due pesi e due misure, che la coppia prova a sovvertire donando quello che può. Piccoli gesti non solo in favore del personale medico, ma dedicati anche a chi vive quotidianamente dei giorni sospesi senza aspettative o futuro. Lo scatto su Instagram, con la macchina carica di beni di prima necessità, ha commosso i numerosi fan di Instagram del calciatore.

Il centrocampista offensivo, poi, ha scritto qualche riga per sottolineare il periodo complicato che stiamo vivendo: “Oggi ci siamo svegliati in mezzo a tutta questa confusione con un desiderio sempre maggiore di aiutare gli altri! Così stiamo impiegando il nostro tempo”, recita la didascalia sotto la foto. Douglas e Nathalia in primo piano, sorrisi appena accennati: quelli di chi sa che sta facendo la cosa giusta, ma la strada è ancora lunga. Ci vorrà tempo prima che quest’emergenza sanitaria finisca. Guardare avanti è un obbligo, senza dimenticarsi però da dove si viene. Il calciatore juventino e la compagna l’hanno capito.

