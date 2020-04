Harry Potter | JK Rowling lancia il portale dedicato al maghetto

JK Rowling lancia “Harrypotterathome.com”, portale dedicato al celebre mago per invogliare più utenti possibile a stare in casa rispettando la quarantena. Giochi e quiz interattivi a tema.

Una delle poche cose in grado di tenere in casa gli italiani e non solo è la saga di “Harry Potter”, successo internazionale del maghetto di Hogwarts riconfermato ogni volta che le avventure di quest’ultimo vengono riproposte in televisione: l’ultima replica dei sette capitoli del “bambino sopravvissuto” è stata in queste settimane, nel corso della quarantena auto-indotta. Bisogna rimanere a casa, per cui Harry Potter e i suoi colleghi maghi, cattivi compresi, fungono da incentivo a plaid e divano.

Testimonianza ulteriore sono gli ascolti registrati settimanalmente da Italia Uno per ogni capitolo: la stessa cosa ha provato a fare Canale 5, rispolverando dalla soffitta il franchise di “Pirati dei Caraibi”. L’esito è stato completamente diverso, nulla o quasi aggrega come la magia e gli intrecci narrativi proposti da JK Rowling. L’autrice, che adesso vive giustamente la rendita del proprio successo planetario, ha inoltre creato ulteriori iniziative a tema per far rispettare la quarantena anche fuori dall’Italia.

JK Rowling lancia Harry Potter at home: portale interattivo della saga

Il lockdown, infatti, recentemente non riguarda più soltanto il nostro Paese dato che, purtroppo, i contagi da COVID-19 si stanno espandendo a macchia d’olio in giro per l’Europa e non solo. Dunque, la Rowling – forse spinta dal ‘modello Italia’ anche in fatto di Share letterario/televisivo – ha dato vita a harrypotterathome.com: un portale gratuito dedicato ai più piccoli (che piacerà anche ai più grandi) dotato di quiz, percorsi interattivi e giochi con Harry Potter e i suoi compagni di viaggio in prima linea.

Una sorta di surplus per gli amanti del genere, appena la scrittrice ha reso nota l’iniziativa gli accessi al portale hanno iniziato ad aumentare in maniera vertiginosa: “Vogliamo darvi nuovamente il benvenuto a Hogwarts – ha scritto la Rowling nell’annunciare il nuovo progetto – che possa tornare ad essere un rifugio sicuro per giovani e meno giovani, durante questo periodo particolarmente complesso e inconsueto, così come lo è stato in passato”. Il sito è partito talmente bene che Amazon, il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos, non ha potuto ignorarne l’ascesa: al punto che Harry Potter e la Pietra Filosofale – la prima avventura del maghetto – è disponibile in forma gratuita presso Audible. Appendice di Amazon che permette di ascoltare i libri in formato audio, letti da doppiatori fortemente accreditati. Stavolta, per la versione italiana del testo, tocca a Francesco Pannofino. Harry Potter, con un colpo di magia, trasforma i momenti bui in occasioni di felicità. Ancora una volta.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020

