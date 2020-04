Covid-19 | Grande spavento per la fidanzata di Matteo Salvini

Francesca Verdini, fidanzata di Matteo Salvini, attraverso il suo profilo Instagram ha raccontato di aver vissuto un’esperienza traumatica a causa del Covid-19



La pandemia di Covid-19 risulta essere responsabile non solo della diffusione del temibile virus, ma anche di un clima di sconforto e annichilamento. Chi più e chi meno, tutti in questo periodo stanno subendo gli effetti negativi di una parentesi che ha letteralmente sconvolto le nostre vite.



In questo scenario, come è possibile leggere su Adnkronos, si inserisce la disavventura vissuta da Francesca Verdini, attuale fidanzata di Matteo Salvini, che attraverso il suo profilo Instagram ha raccontato di aver subito, durante il ritorno a casa dopo aver fatto la spesa, la rabbia di un uomo che in preda alla disperazione, sembrerebbe averle chiesto dei soldi.

La Verdini, di fronte a questa violenta richiesta di aiuto, si è spaventata e si è resa conto della difficoltà di vivere un periodo delicato come questo in cui il Covid-19 sembra prendere il sopravvento sulle nostre vite.

Francesca Verdini, sempre nel suo sfogo “social”, si è detta spaventata anche di “questa nuova versione vuota del mondo” che lascia un po’ interdetti e sicuramente angosciati. Inoltre, i dati provenienti dall’OMS, non risultano essere particolarmente rassicuranti, dal momento che si è registrato anche un aumento di positività al Covid tra i giovani, ritenuti inizialmente ed erroneamente meno esposti a questo killer silente.

Gina D’Antonio