Covid-19 | il contagio negli animali | come pulire le zampe

Gli animali domestici possono trasmettere il Covid-19? La posizione ufficiale dell’Oms e i consigli per pulire le zampe di cani e gatti in modo sicuro per la loro salute.

Gli animali domestici, soprattutto cani e gatti sono nelle nostre comunità veri e propri membri della famiglia e come tali ce ne prendiamo cura. Il Covid-19 colpisce anche loro? C’è davvero molta confusione riguardo un possibile contagio da parte di cani, gatti e altri animali domestici, ma la posizione dell’Oms sembra chiara.

Come possiamo però prenderci cura dei nostri amici a quattro zampe in modo sicuro, continuando a coltivare le abitudini essenziali alla loro sopravvivenza, come per esempio la passeggiata per ‘sporcare’ e le visite dal veterinario? Ecco cosa ha rivelato il medico veterinario Marco Melosi ad AdnKronos e i consigli per tenere le zampine di cani e gatti pulite in modo sicuro per la loro salute.

Covid-19 | cani e gatti trasmettono il virus? | la posizione ufficiale dell’Oms

In questo periodo storico così particolare in cui il Covid-19 ha gettato nel panico da contagio gran parte della popolazione mondiale, ad essere messi sotto accusa sono stati anche gli animali, e troppo spesso a torto, sopratutto cani e gatti, che sono tra gli animali di casa più diffusi anche nel nostro paese.

Tanti gli articoli che attraverso i media hanno gettato dubbi sul possibile contagio tra animale e uomo, ma ad oggi le uniche considerazioni e verità scientifiche da prendere in considerazione sono quelle dell’Oms (Ordine Mondiale della Sanità).

Come ha riferito il dottor Marco Melosi, presidente dell’Anmvi, Associazione nazionale medici veterinari italiani, ad AdnKronos:

“Oggi è più sicuro abbracciare un cane che stringere la mano ad uno sconosciuto. La trasmissione del Covid-19 avviene esclusivamente da uomo a uomo e non ci sono prove che gli animali da compagnia possano contrarre o trasmettere la malattia. Questa la versione ufficiale dell’Oms e del Ministerò della Sanità”

Ad oggi dunque ad essere scagionati come ‘mezzi di contagio non convenzionali’ sono gli animali domestici, qualsiasi essi siano e ciò però non vuol dire che non si debbano avere per loro, le stesse modalità di prevenzione che si utilizzano per noi umani, quello per esempio di ‘lavasi le mani’. Anche su questo punto così’ delicato, è stata alzata molta polemica riguardo alcune indicazioni sbagliate su come disinfettare le zampe dei cani, consigliate durante una trasmissione televisiva dove si consigliava di lavare le zampe degli animali con la candeggina, consiglio assolutamente sbagliato, in quando la candeggina brucia letteralmente le zampe dell’animale.

Come lavare e disinfettare le zampe di cani e gatti

Disinfettare le zampe ed il pelo di cani e gatti almeno una volta al giorno ed in particolare le zampe dopo ogni passeggiata, è fondamentale per la salute di tutta la famiglia. Per detergere sia le zampe che il pelo, esistono delle salviette umidificate a base di Clorexidina, una sostanza in grado di disinfettare le parti del corpo del cane e del gatto in modo delicato ed efficace, soprattutto perché il principio attivo, la Clorexidina, è diluita nella giusta modalità.

Oltre alle salviette a base di clorexidina, si potranno lavare ‘letteralmente’ le zampe del cane o del gatto che sono stati fuori casa, con acqua e sapone neutro molto diluito, magari quello studiato per i bambini o un detergente specifico per animali. Si potranno preparare due bacinelle fuori dalla pota di casa e una volta tornati dalla passeggiata, si posizioneranno prima le zampe davanti e poi quelle dietro nella bacinella con il detergente e poi in quella con acqua pulita. Una salvietta di cotone o una usa e getta asciugheranno perfettamente le zampine del cane.

Prima di lavare le zampine o il pelo dei vostri animali domestici con qualsiasi prodotto acquistato o preparato in casa, chiedere sempre il parere del veterinario sarà senza dubbio la scelta più giusta.

