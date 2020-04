Coronavirus | L’ex tronista Sara Affi Fella ha rivelato di essere spaventata in quanto sta vivendo la sua prima gravidanza in un periodo complicato come questo

Sara Affi Fella è stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne a causa del suo percorso, un po’ bizzarro, al Trono Classico.

L’influencer, prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria del coronavirus in Italia, aveva annunciato di essere incinta del suo primogenito dal compagno Francesco Fedato. Purtroppo le cose non sono andate come previsto e l’ex tronista di canale 5 sta vivendo questo periodo in maniera non proprio serena a causa di tutto quello che sta accadendo nel mondo.

“E’ un periodo un po’ particolare, ma per tutti non solo per me” ha premesso Sara sul suo profilo Instagram, intenta a rispondere alla curiosità di una sua fan. “Ogni giorno della mia gravidanza è una vera e propria scoperta” ha proseguito. “Ho paura, sono spaventata. Non è una situazione facile, ma dobbiamo fare ciò che ci dicono. Dobbiamo restare a casa”

Sara Affi Fella ha commentato la sua gravidanza durante il coronavirus. Un periodo complicato, purtroppo, per tante future mamme che non riescono a vivere serenamente un periodo speciale come quello della nascita del proprio piccolo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Mario Serpa stronca Giulia De Lellis: “Vi prende per il cul*”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Coronavirus | Sara Affi Fella di Uomini e Donne commenta la gravidanza: “Non è facile”

Sara Affi Fella, come anticipato, aspetta un bambino da Francesco Fedato, ma purtroppo i due non stanno vivendo questo periodo insieme. In quanto stanno trascorrendo i giorni di quarantena in due posti diversi, rendendo il tutto ancora più complicato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi ammette: “Ho voglia di innamorarmi”

“Purtroppo non sono riuscita a salire da lui e stiamo vivendo la quarantena da separati” ha raccontato Sara Affi Fella di Uomini e Donne. “Non è facile, ma siamo felici ugualmente” ha proseguito. “Andrà tutto bene, me lo sento” ha concluso.

Purtroppo una situazione simile la sta vivendo anche Beatrice Valli, che è incinta durante il periodo del coronavirus. La compagna di Marco Fantini del Trono Classico è costretta a partorire da sola e soltanto in un secondo momento potrà essere raggiunta dall’ex tronista.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Raffaella Mennoia: “Continuano i casting di Uomini e Donne”

Visualizza questo post su Instagram ❤️🙏🏽 Un post condiviso da S A R A (@saraaffifellaufficiale) in data: 10 Mar 2020 alle ore 1:47 PDT

Un periodo delicato, soprattutto per chi si ritrova ad affrontare una gravidanza durante il coronavirus, ma come Sara Affi Fella del Trono Classico bisogna sperare per il meglio.