Harry e Meghan | Il Duca vieta a Meg di doppiare i Simpson: è bufera?

Harry e Meghan stanno vivendo i primi contrasti dopo la Megxit. Il Principe ha cominciato a mettere dei paletti precisi e a vietare a Meghan di accettare certi lavori.

Quando Meghan Markle ha deciso di sposare un Principe d’Inghilterra e ha accettato di trasferirsi a Londra, ha rinunciato a quella libertà che oggi ha deciso di riconquistare.

Quello che però probabilmente Meghan non si aspettava era che anche dopo essere uscita dalla Royal Family (pur avendo mantenuto il titolo di Duchessa), non avrebbe potuto immediatamente fare tutto quello che faceva prima.

Anche in ambito lavorativo Meghan dovrà rispettare dei parametri precisi, tutti dettati dal fatto che, in una maniera o nell’altra, il legame con la Famiglia Reale d’Inghilterra rimane e non potrà mai essere cancellato.

Harry ha deciso di ricordare a sua moglie e agli agenti che lavorano per lei quali sono le regole che lui e il suo staff faranno rispettare a tutti i costi, che Meg lo voglia oppure no.

Harry boccia i Simpson: il primo “no” a Meghan

Non molto tempo fa, durante la premiere del Re Leone, era stato proprio il Principe Harry a fare una poco elegante raccomandazione di sua moglie a uno dei dirigenti Disney.

Dopo quella “spintarella” Meghan ha effettivamente stretto un accordo con la Disney e ha doppiato un lungometraggio a tema naturalistico dal titolo Elephant.

A quel punto, com’era prevedibile, le proposte di doppiaggio sono cominciate ad arrivare all’orecchio degli agenti di Meghan e a quelle del Duca di Sussex.

Tra le varie proposte è arrivata anche quella da parte degli autori dei Simpson, i quali avevano proposto alla Duchessa di doppiare un personaggio creato apposta per lei, personaggio che naturalmente sarebbe comparso in un episodio della serie.

A quanto pare il personaggio sarebbe stata una fervente ambientalista, cosa che in effetti Meghan Markle è. Addirittura si paventava la possibilità che Greta Thumberg prendesse parte al doppiaggio dello stesso episodio: per I Simpson sarebbe stato un colpo da maestro.

Nonostante tutte le accortezze messe in campo dai creatori della serie, la proposta si è scontrata contro la ferrea volontà di Harry, il quale non permetterà mai che sua moglie prenda parte a programmi che in passato hanno preso in giro la Regina e il resto della famiglia reale.

Una simile partecipazione, infatti, metterebbe la Royal Family in serissima difficoltà, rendendo i rapporti tra i Sussex e il resto della famiglia di Harry più complicati di quelli che già sono.

Tutto questo complicato meccanismo di pesi e contrappesi per dirigere la famiglia lungo un nuovo cammino che però sia rispettoso del passato, è stato rivelato dal Daily Mail, che ha anche sottolineato quanto Meghan potrebbe averne presto abbastanza.

Addirittura qualcuno già sospetta che Meghan chiederà presto il divorzio da un Principe che non è stato esattamente all’altezza delle sue (altissime) aspettative.

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO: Tutto su Harry e Meghan

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.