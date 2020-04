Borse e occhiaie | 5 trattamenti da fare in casa -VIDEO

Le borse e le occhiaie sono una problematica che molte donne manifestano, ecco le principali cause e 5 trattamenti da fare in casa per attenuare la problematica.

La zona del contorno occhi è una parte del viso molto delicata e per alcune donne un vero cruccio, soprattutto se colpita da inestetismi quali borse e occhiaie scure. Se il makeup può regalare una soluzione piuttosto veloce, nascondendo ogni ombra e regalando uno sguardo giovane e luminoso, una volta struccate, ci si confronta con lo specchio e quel cerchio scuro o quel gonfiore di troppo sembrano un inestetismo insuperabile.

Le cause della presenza delle occhiaie e delle borse nella zona perioculare possono essere diverse e la cura, non sempre risulta essere definitiva, esistono però dei trattamenti e delle abitudini che si possono adottare per ridurre la problematica in modo importante.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 5 trattamenti da fare in casa per piedi perfetti -VIDEO-

Borse e occhiaie | le principali cause e 5 trattamenti da fare in casa

Borse e occhiaie sono un inestetismo che per molte donne rappresentano una problematica con cui fare i conti ogni giorno. Le occhiaie possono comparire per diversi motivi, uno dei principali per esempio potrebbe essere una iper pigmentazione della pelle che si manifesta sin da giovane età, possono essere ereditarie, possono insorgere per problemi di vista o di stanchezza e a volte si ha la pelle talmente sottile da far apparire più evidente il microcircolo sottostante.

Per quanto riguarda le borse, esse si presentano come un rigonfiamento sotto cutaneo, un accumulo di liquidi che può derivare da una ritenzione idrica, da una postura sbagliata durante il sonno, dalla presenza di allergie o da fattori ereditari e stress.

In ogni caso, sia se si hanno le occhiaie che le borse, il contorno occhi necessiterà di attenzioni particolari e di trattamenti che si potranno preparare in casa. Applicare ogni giorno un trattamento specifico per questa zona così delicata del viso sarà un gesto fondamentale per attenuare gli inestetismi e mantenere la pelle giovane. L’applicazione dovrà essere delicata e picchiettata senza tirare o stressare la pelle. Ma scopriamo i 5 trattamenti da fare in casa per ridurre la presenza di borse e occhiaie.

La crema contorno occhi

Una crema per il contorno occhi delicata e mirata alla riduzione di occhiaie perfetta per mantenere la pelle giovane.

I patch anti occhiaie

Dei cerotti naturali alla camomilla da applicare sotto gli occhi come trattamento specifico. Questo trattamento potrà essere applicato più volte alla settimana, magari prima del riposo notturno.

Il roll on anti borse e anti occhiaie

Un trattamento roll on dalle eccezionali caratteristiche drenanti, rinfrescanti e semplice da preparare in casa. Si potrà applicare ogni giorno mattina e sera.

La maschera contorno occhi

Una maschera trattamento da applicare una o due volte a settimana per nutrire e coccolare la zona del contorno occhi.

Il massaggio

Il massaggio risulta essere un trattamento miracoloso per drenare i liquidi in eccesso accumulati nella zona del contorno occhi e per regalare una sferzata alla pelle.

I trattamenti fai da te, possono essere un valido aiuto per prenderci cura del nostro contorno occhi e per ridurre inestetismi quali occhiaie e borse. Il consiglio più giusto sarà quello di rivolgersi ad un medico dermatologo che valuterà in modo specifico e professionali le possibili cause.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

-Dal corpo ai capelli al viso: ecco la guida per una bellezza fai da te in casa

-5 trattamenti da fare in casa se hai la pelle secca -VIDEO-