Torta Pasqualina | la ricetta originale -VIDEO

La torta Pasqualina, una ricetta tradizionale salata perfetta da servire durante i giorni di Pasqua. Ingredienti genuini e una ricetta semplice da preparare.

La torta Pasqualina è una ricetta ligure tipica del periodo di Pasqua. Perfetta da servire come antipasto è anche l’ideale da mangiare durante una gita all’aperto, in occasione della Pasquetta per esempio.

Gli ingredienti sono quelli tipici della primavera, le uova, la ricotta e gli spinaci, accolti da una fragrante sfoglia. Un piatto che conquisterà tutti al primo assaggio e che si potrà preparare anche in anticipo. Scopriamo tutte le fasi della ricetta, nel video tutorial.

Come preparare la torta Pasqualina | la ricetta originale in un video tutorial

Per preparare la torta Pasqualina, avrete bisogno di:

Per la sfoglia

600 grammi di farina ’00’

350 ml di acqua circa

35 ml. di olio extra vergine di oliva

1 pizzico di sale

Per il ripieno

1,5 chili di spinaci puliti

500 grammi di ricotta vaccina

12 uova medie

190 grammi di parmigiano Reggiano da grattugiare

1/2 cipolla

3 rametti di maggiorana

noce moscata quanto basta

pepe nero quanto basta

sale fino quanto basta

25 grammi di olio extra vergine di oliva

La prima fase della ricetta prevede la preparazione della sfoglia, che dovrà essere divisa in 4 parti. Sciogliere il sale nell’acqua e poi versare la farina in una terrina, aggiungervi acqua, olio e impastare con le mani, fino ad ottenere un impasto da poter lavorare su una spianatoia. Continuare ad impastare fino ad ottenere un panetto liscio, elastico ed omogeneo che andrà diviso in 4 palline. Coprire le palline con un canavaccio e lasciarle riposare in un luogo fresco.

Nel frattempo si potrà preparare il ripieno. Cuocere gli spinaci assieme alla cipolla e all’olio in una padella. Una volta che si sarà intiepidita, metterla a scolare in un colino e sminuzzarla. Versare gli spinaci in una ciotola e aggiungere 2 uova e il formaggio grattugiato, la maggiorana, il sale e il pepe. In un’altra terrina lavorare la ricotta, agggiungervi le uova, il parmigiano, la noce moscata e il sale. Miscelare fino ad ottenere un ripieno omogeneo.

Riprendere gli impasti della sfoglia, stendere il primo con il matterello e metterlo sul fondo della teglia precedentemente oliata. Fare la stessa cosa con la seconda sfoglia che andrà adagiata sulla prima. Poi versare il ripieno di spinaci e poi quello di ricotta, livellando bene con una spatola. Fare delle conchette con un cucchiaio e versare i tuorli delle uova rimaste.

Montare i bianchi rimasti e versarli sul composto di ricotta e spolverizzare con il parmigiano. Poi stendere il terzo panetto di sfoglia e adagiarlo sulla torta per coprire il ripieno. Spennellare di olio e dopo aver steso la quarta sfoglia adagiarla per ultima. Chiudere ripiegando i bordi della torta, spennellarla di olio e infornare a 180C° nel ripiano più basso per 55 minuti e con forno ventilato a 160C° per 45 minuti. Far intiepidire prima di servire.

La torta Pasqualina, potrà essere preparata in modo veloce utilizzando anche delle sfoglie già pronte, il risultato non sarà identico a quello della ricetta originale ma sarà senza dubbio molto gustoso.

