Ricetta pasquale | cestini di uova sode – VIDEO

Una ricetta per un antipasto pasquale gustoso e anche molto bello da presentare in tavola. La ricetta semplice da preparare piacerà a tutta la famiglia.

Un fresco antipasto perfetto per la Pasqua che conquisterà il palato di tutti i commensali. Dei gustosi cestini di uova sode riempiti con una farcitura a base di piselli dal gusto davvero unico.

Le uova sode sono il cibo principe della Pasqua, sia quelle decorate, tradizionalmente preparate dai bambini, che quelle utilizzate nelle varie preparazioni gastronomiche. Un cibo povero ma perfetto a livello nutrizionale e completo a livello proteico che può essere preparato in modo sfizioso, proprio come nel caso dei cestini, che possono essere serviti con l’antipasto o con l’aperitivo. Scopriamo come preparare i cestini di uova sode, passo dopo passo.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Torta pasquale al formaggio | la ricetta semplice -VIDEO-

Come preparare i cestini di uova sode | il video tutorial

Per preparare i cestini di uova sode, avrete bisogno di:

4 uova

2 pomodorini

120 grammi di piselli (cotti)

2 cucchiai di maionese

1 ciuffo di prezzemolo

4 fili di erba cipollina

sale quanto basta

Per prima cosa si dovranno cuocere le uova, e per farlo, basterà immergerle in un pentolino d’acqua che avrà raggiunto il punto di bollore. Farle bollire per circa 10 minuti e poi scolarle e passarle sotto il getto dell’acqua fredda. Quando saranno raffreddate si potranno sgusciare e vi si potrà tagliare via la parte superiore dell’uovo tenendo da parte tutte le calotte. Per poter rendere le uova stabili, si potrà tagliare anche una piccola parte di uovo alla loro base.

Con un piccolo cucchiaino o con un coltello si dovranno rimuovere i tuorli all’interno di tutte e quattro le uova e si dovrà metterli in una ciotolina dove si preparerà il ripieno. Insieme ai tuorli, si potranno spezzettare ed inserire anche le parti delle uova rimosse e schiacciare tutto con la forchetta.

A questo punto si potranno aggiungere alla farcitura i pomodorini tagliati a piccoli dadini e i piselli e anche la maionese. Aggiustare di sale e miscelare tutto con un cucchiaio fino ad ottenere una farcia omogenea.

Completata la farcitura, si potranno riempire le uova e dopo aver sminuzzato le foglie del prezzemolo si potranno cospargere sulle uova, per un effetto scenografico molto piacevole. Con degli steli di erba cipollina si potranno creare i manici dei cestini, inserendoli nella polpa delle uova.

I cestini di uova andranno messi in frigorifero e coperti con dell’alluminio prima di essere serviti come antipasto.

(Fonti: Le ricette di Libellula, Giallo Zafferano )

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Involtini di pancetta con verdure | antipasto insolito ma gustoso

Quiche con formaggio e pomodori | da servire a cena