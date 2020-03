Il risotto integrale con zucca e funghi coreografico e nutriente, è un piatto che riconcilia con la tavola ma è anche buonissimo

Il risotto integrale con zucca e funghi è un primo piatto semplice e gustoso, ideale tanto per un pranzo importante quanto per un pasto di tutti i giorni. Ideale nella stagione autunnale e invernale, quella della piena maturazione per la zucca, è anche un piatto molto colorato.

Possiamo considerarlo anche un piatto unico, perché ricco di proteine, vitamine, tutti i nutrienti che servono per affrontare bene la giornata. Ma soprattutto è una ricetta molto sana, perché porta in tavola tutto il meglio delle nostre campagne.

Ingredienti (per 4 persone)

400 g riso integrale

250 g funghi misti

500 g zucca gialla

50 g formaggio fresco spalmabile

1 scalogno

150 formaggio grattugiato

1 l brodo vegetale

prezzemolo

olio extravergine d’oliva

sale

Preparazione: risotto integrale con zucca e funghi

Il primo passo per portare a tavola un ottimo risotto integrale con zucca e funghi è quello di preparare il brodo vegetale. Potete farlo solo a base di dado, certo. Ma se avete un po’ di tempo, meglio mettere a bollire in acqua fredda una cipolla grande, una carota, una costa di sedano e dei gambi di prezzemolo. Lasciateli cuocere almeno per mezz’ora e otterrete un brodo perfetto, poi tenetelo da parte.

Ora potete passare al risotto vero e proprio. Mettete a rosolare lo scalogno con due cucchiai di olio, quindi aggiungete i funghi (porcini, galletti, finferli, champignons, scegliete voi). Aspettate che si consumi l’acqua di vegetazione e a quel punto unite anche la zucca già pulita e tagliata a tocchetti. Allungate con due mestoli di brodo vegetale, lasciate cuocere fino a quando il liquido si è consumato e a quel punto aggiungete il riso.

Lasciatelo tostare per qualche minuto e poi poco alla volta allungatelo con un cucchiaio di brodo Non appena viene assorbito mettetene un altro e così via, sino a completare la cottura. Poco prima di togliere dal fuoco, per mantecare aggiungete il formaggio spalmabile e iniziate a girare. Alla fine, lontano dal fuoco, unite pure il formaggio grattugiato e una spolverata di prezzemolo tritato. Servite ancora caldo.