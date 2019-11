Risotto con asparagi e pancetta Fonte:IstockPhotos

E’ un piatto tipicamente primaverile, ma che si può preparare tutto l’anno utilizzando gli asparagi surgelati quando non è la stagione adatta. Questo piatto ha un sapore deciso, ma allo stesso tempo delicato, se non gradite la pancetta potete sostituirla con la mortadella o lo speck. Ecco come prepararlo

Ingredienti:

300 g di riso Carnaroli o per risotti

150 g di asparagi

50 g di pancetta

1 bicchierino di Cointreau

cipolla

brodo

un ciuffo di prezzemolo fresco tritato

40 g di grana padano grattugiato

olio

30 g di burro

sale

pepe nero

Preparazione