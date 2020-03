Non tutti lo sanno ma i cuori che troviamo tra le emoji di WhatsApp hanno significati diversi a seconda del loro colore. Scopriamo quali sono.

Dalla melanzana alla ballerina, passando per mezzi di trasporto, edifici di ogni genere e chi più ne ha più ne metta.

Il monde delle emoji (già perché “emoticons” sono solo quelle utili ad esprimere emozioni, quindi le care vecchie “faccine”) è un vero e proprio universo dedito a creare una comunicazione parallela divertente ma della quale forse non sempre si conosce alla perfezione il sottotesto.

Siamo sicure infatti di sapere che cosa vuol dire inviare una faccina con il bacio a occhi aperti o il baso a occhi chiusi? Sappiamo distinguere una casetta dall’altra? Conosciamo questo strano alfabeto?

Per darvi prova di come questo linguaggio sia ben più intricato di quanto possiamo immaginare vogliamo porvi una domanda: sapevate che non tutti cuori son uguali?

Ci spieghiamo meglio: inviare tramite WhatsApp un cuore rosso o un cuore viola non è assolutamente la stessa cosa, ognuno trasmette un particolare messaggio con sfumature ben diversificate. Proviamo a conoscerle insieme.

Cuori WhatsApp: a ogni colore il suo significato

Da “amore profondo” a “amicizia”, passando per “amore leale”, “amore con problemi” e così via.

L’alfabeto dei cuori, così ci piace ribattezzarlo, è su WhatsApp un vero e proprio universo di emozioni espresse attraverso un apparentemente banale cambio di colore.

L’amore vero, quello passionale è naturalmente incarnato da un fulgido rosso (e fin qui la cosa appare intuitiva), se si sfuma poi verso l’arancione si parla di un più contenuto arancione.

Le opzioni però ovviamente non si fermano qui: il viola ci parla di un amore comprensivo, il nero di uno più triste, il verde di qualche problema nell’aria.

Altre alternative sono poi a nostra disposizione ma per capirle tutte vi invitiamo a consultare l’immagine qua sopra.

Pensateci bene dunque la prossima volta che invierete un cuoricino: a quanto pare, decisamente un colore non vale l’altro.