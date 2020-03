Il dolce perfetto per la quarantena è una torta che si prepara in appena 5 minuti e con pochissimi ingrediente, trai quali nonni sono né latte né uova.

Costrette a casa noi donne abbiamo senza dubbio l’imbarazzo della scelta circa come impiegare il nostro tempo: riordinare gli armadi, prenderci cura di pelle e capelli e, ovviamente, cucinare.

Il tempo ai fornelli è sempre ben speso e, come se non bastasse, è un vero e proprio “sfogo ideale”: quello che ci vuole in questo periodo di quarantena forzata.

Se allora siete in cerca di ricette con cui dare libero sfogo al vostro spirito da chef, ecco una proposta che potrebbe interessarvi.

Dolci veloci: torta senza latte e senza uova

Questa gustosa torta, facente parte dei dolci di rapida preparazione (un po’ come la torta veloce vegana in padella), è non solo subito pronta per esser portata in tavola ma anche particolarmente semplice da preparare.

Pochi ingredienti, pochi strumenti da sporcare e una grande bontà anche a prova di calorie in eccesso. Questa torta non necessiterà infatti né di uova né di latte e nemmeno di burro.

Vi è venuta la curiosità di realizzarla con noi? Mettiamoci all’opera allora!

Ingredienti:

300 gr di farina

300 gr di acqua

70 ml di olio di semi o olio di oliva evo

16 gr di lievito per dolci

200 gr di zucchero

scorza di limone grattugiata (opzionale)

q.b zucchero a velo (per guarnire la torta a fine cottura).

Il primissimo passo considera naturalmente nel preparare l’impasto, prima però assicuriamoci di aver acceso il forno ad una temperatura di 180°C.

Prendiamo una ciotola e mettiamo lo zucchero versando sopra l’acqua a temperatura ambiente, mescolando energicamente con l’aiuto di una frusta e fino a completo scioglimento dello zucchero.

Ora aggiungiamo l’olio e mescoliamo per qualche altro minuto. Ora lasciamo da parte la ciotola con gli elementi liquidi e, in un recipiente separato, uniamo la farina al lievito per dolci aggiungendo, poco alla volta e sempre mescolando, i due ingredienti liquidi zuccherati.

Continuiamo poi a mescolare fino a quando il composto non apparirà liscio e omogeneo. Quella che dovremo ottenere dovrebbe apparire come una pastella piuttosto liquida.

Versiamo il tutto in uno stampo a cerniera del diametro di 24 cm precedentemente unto con un po’ di olio.

Stendiamo l’impasto con cura, assicurandoci che sia ben livellato e mettiamo a cuocere in forno per circa 50 minuti: trascorso ala prima mezz’ora copriamo con carta forno così da assicurarci che la torta cuocia bene all’interno senza bruciarsi in superficie.

Una volta trascorsi i 50 minuti, togliamo la torta dal forno e lasciamo freddare.

Prima di servire cospargiamo con dello zucchero a velo.

Buon appetito!

Fonte: pianetadonne.blog