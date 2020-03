Coronavirus,continua la paura a Bergamo dove sono 1800 i trentenni con la polmonite: “non colpisce solo in età avanzata”, video.

Bergamo, la provincita più colpita dal Covid-19, continua ad aver paura dove, ad essere colpiti dal nemico invisibile, non sono solo le persone in età avanzata, ma anche i più giovani. Sarebbero, infatti, circa 1800 i trentenni con la polmonite da Covid-19.

“La polmonite da coronavirus evidentemente non colpisce solo in età più avanzata“, ha spiegato Paola Pedrini, segretaria Fimmg come riporta TGcom24. “A Bergamo siamo 600 medici di famiglia e ognuno di noi ha in osservazione almeno tre trentenni malati di polmonite da Covid”.

