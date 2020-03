Coronavirus | Come vivere l’isolamento da donne: consigli dell’esperto

Ecco alcuni consigli, comportamenti che le donne dovrebbero adottare per vivere l’isolamento forzato di questa quarantena da Coronavirus

Un isolamento forzato, questa la situazione in cui gli italiani si trovano in queste settimane.

L’unica vera arma contro il Coronavirus pare esser infatti al momento quella di evitare contatti, non dare al virus il potere di passare da persona a persona e diffondersi sempre più.

Per tutti la situazione non è certo facile, la solitudine spaventa e anche per le coppie le complicazioni non mancano (come vi abbiamo spiegato in Coronavirus | Come cambia la vita di coppia durante l’isolamento?). E per le donne? Be’ si sa, noi siamo abituate a una certa iper attività. Ora certo siamo limitate ma ciò non toglie che una buona dose di impegno possa venire in nostro soccorso.

Un esperto ci spiega come procedere.

Coronavirus e quarantena: consigli per le donne

Affrontare la quarantena da donne è uno dei temi affrontato oggi a Mattino Cinque da Raffaele Morelli, psichiatra, psicoterapeuta, filosofo e saggista italiano.

A suo parere occorre partire da una certezza: mai cedere all’abbrutimento.

Togliete il pigiama, fate una bella doccia e mettetevi in tiro. Anche in periodo di quarantena è infatti indispensabile non lasciarsi andare. Da qui parte la serenità femminile.

E poi? Scopriamo insieme gli altri preziosi consigli di Raffaele Morelli.

“Le donne devono fare una cosa importante. Aprire l’armadio, prendere i vestiti e provarseli davanti allo specchio. ‘Questo mi va un po’ stretto, con questo ero bellissima, no questo non lo metto più, questo l’ho messo quella serata in cui er con una persona che mi piaceva tanto’.”

E dopo la moda viene il make up che, forse non lo sapeva,e ma apre avere per la mente femminile un vero e proprio valore “meditativo”:

“Mi trucco e mi guardo allo specchio, perché il trucco è come un atteggiamento meditativo per il cervello, significa estraniarsi da tutto e questo è importantissimo proprio perché la bellezza va nelle aree del cervello del femminile e stimola la secrezione di ormoni, di gioia di vivere, di pace di buon umore.”

Mai come in questo periodo la regola del “fatti bella per te stessa” sembra dunque da tenere ben presente, come monito di ogni nostra giornata.

Stare a casa non è sinonimo di trascurarsi e la nostra amente lo Sto arrivando! bene, tanto da abbinare la cura di noi stesse a una sensazione di benessere.

Non ti va di truccarti, be’, ci sono sempre i trattamenti di bellezza: noi vi abbiamo consigliato le maschere viso fai da te più amate dalle star. Provatele e trasformate la quarantena in un’occasione per prendervi cura di voi stesse.