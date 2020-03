Paolo Brosio si è addormentato in collegamento con Barbara d’Urso in attesa che fosse il suo turno di parlare a Live

Paolo Brosio è, da qualche mese, uno degli ospiti fissi di Live Non è la d’Urso. La bella conduttrice partenopea aveva deciso di ospitarlo durante la puntata in onda questa sera, seppur in collegamento, per parlare della decisione degli organi dello stato di tenere chiuse le chiese.

Barbara d’Urso appena si è collegata con il suo ospite, che si trovava sul divano di casa, lo ha trovato decisamente poco reattivo. Che cosa è successo? L’opinionista, nell’attesa del collegamento in tarda ora, si è addormentato.

Paolo Brosio si è addormentato in collegamento con Barbara d’Urso, strappando un sorriso alla conduttrice e al pubblico del piccolo schermo.

La pace purtroppo è durata il tempo di un pisolino. Paolo Brosio, che già durante le scorse settimane aveva manifestato il suo mal contento verso la scelta del governo di tenere chiuse le chiese, ha ribadito ancora una volta il suo punto di vista, affermando di trovare assurdo che i luoghi di culto siano chiusi quando si avvicina il periodo di Pasqua.

“Non potremmo avere un sacramento, non stiamo parlando di una semplice preghierina” ha esordito Paolo Brosio a Live Non è la d’Urso. “Perché i supermercati possono restare aperti, quando c’è folla di gente, e le chiese devono restare chiuse?”

Barbara d’Urso, che poco prima aveva smascherato Valeria Marini a Live Non è la d’Urso, ha provato a far ragionare il suo ospite, dicendogli che i supermercati vendono beni di prima necessità e utilizzano tutte le misure di sicurezza necessarie. Le chiese, invece, se frequentate da un numero consistente di persone, rappresentano un vero e proprio pericolo, data l’emergenza che stiamo vivendo.

“Ma che programma avete visto fino ad ora tutti quanti voi?” ha sbottato Brosio, facendo rifermento anche gli opinionisti in studio che erano d’accordo con le parole della conduttrice. “Nessuno rispettava le norme di sicurezza nei supermercati, lo avete fatto notare con i servizi mandati in onda!” ha tuonato, senza nemmeno dare il tempo agli altri ospiti del programma di poter rispondere alle sue convinzioni.

Barbara d’Urso a Live ha provato a fargli notare che nonostante il folto numero di persone presente nelle file ai supermercati, tutti rispettavano le norme di sicurezza, ma Paolo non ne ha voluto sapere. Almeno, però, ha strappato un sorriso al pubblico del piccolo schermo visto che il video di Paolo Brosio che dorme a Live Non è la d’Urso è già virale.