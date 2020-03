Elodie | Il rapper Marracash, recentemente intervistato da Grazia, ha svelato un retroscena sulla nascita del loro amore

E’ inutile negarlo: Elodie e Marracash formano una delle coppie più amate della musica italiana. Per questo motivo, infatti, non stupisce l’interesse che il pubblico ha nei loro confronti di sapere come procede la loro relazione, ma non solo. I fan vogliono sapere tutto di loro, nei limiti si intende, anche di come si conosciuti e come è sbocciato l’amore tra loro.

A placare tutte queste curiosità ci ha pensato il rapper che, intervistato da Grazia, ha svelato tutto quello che c’è da sapere sulla sua relazione con la cantante, facendole una dichiarazione d’amore non da poco.

“Lei è una delle persone più importanti della mia vita” ha esordito il rapper. “Ma all’inizio è stato molto faticoso mettere in piedi la nostra storia, più per lei che per me” ha proseguito. “Dopo la mia precedente relazione, avevo alzato un muro e non volevo saperne più nulla. Lei è riuscita ad abbatterlo” ha concluso.

Marracash sulla sua storia con Elodie ha svelato un retroscena che forse il pubblico non immaginava sulla nascita del loro amore.

Marracash elogia Elodie e fa un’amara confessione sul coronavirus

Marracash ha elogiato la capacità di Elodie, che recentemente ha parlato del coming out di sua sorella Fey, di essere riuscita ad abbattere tutti i suoi muri e di avergli donato la speranza di poter continuare a credere nell’amore e nelle persone.

“E’ riuscita a farmi fidare di nuovo degli altri, di lasciarmi andare tra le sue mani” ha confidato il rapper. “Ora sono in grado di sperare di poter di nuovo costruire qualcosa. Mi ritengo una persona fortunata ad averla incontrata” ha concluso emozionato sulla sua compagna, che di recente ha giocato il ruolo di cupo facendo incontrare Mahmood e il ballerino Gabriele Esposito.

Per Marracash, purtroppo, questo non è un periodo tutto rose e fiori. Il rapper è stato costretto a rinviare il tour per il coronavirus.

“Era il più importante della mia vita, ma l’ho accettato, è per il bene di tutti” ha confidato amareggiato, aggiungendo che sta sfruttando il tempo a disposizione per migliorare ancora di più lo show che in serbo per i fan.

Nonostante l’emergenza coronavirus, e la quarantena forzata, l’amore tra Elodie e Marracash prosegue, fortunatamente, a gonfie vele.