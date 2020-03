L’isolamento forzato e il disorientamento legato al pericolo del Coronavirus ci sovraccaricano di tensione. La meditazione ci può far ritorvare la serenità.

Non abbiamo molto da fare eppure lo stress sembra non aver mai fatto così tanto parte della nostra vita.

Questo periodo di isolamento forzato ci sta senza dubbio sottoponendo a una grande pressione: il futuro appare incerto, tanti punti necessitano ancora di essere chiariti e, per quanto facciamo del nostro meglio, temiamo ad ogni passo di sbagliare.

Riuscire a rilassarsi sembra impossibile ma in realtà non è mai stato tanto importante: è fondamentale ritrovar la calma per affrontare con più forza ed energia le sfide del momento e quelle che ci attendono domani.

Per trionfare potrebbe in realtà bastare veramente poco: esistono alcuni semplici esercizi che si possono tranquillamente svolgere in casa per ritrovare un buon equilibrio psicofisico e dire finalmente addio (o quasi) allo stress.

Alcuni saranno semplicissimi gesti da mettere in atto nella vita quotidiana per aiutare la nostra mente altri veri e propri esercizi di meditazione in cui specializzarsi giorno dopo giorno per avere sempre qualche asso nella manica.

Coronavirus: meditazione antistress per la quarantena

Rilassarsi, meditare, sono gesti che i grandi devoti di yoga e affini compiono con grande perizia e attraverso complicate pratiche.

Noi non vogliamo certo mirare a tanto: il nostro obbiettivo è fornirvi una serie di indicazioni che vi possano aiutare nel ritrovare la vostra centratura e serenità.

Qui sotto troverete dunque semplici gesti e qualche consiglio per vivere questo complesso momento al meglio, ritrovando la calma e la positività ogni qual volta sentirete scivolarle via.

Quando puoi spegni il cellulare – Avete presente quella valanga di notifiche che vi colpisce ogni dieci minuti? Le mail del lavoro che avete dovuto mettere da parte ma che, proprio per questo, continua ad assillarvi, i messaggi che vi aggiornano sulle ultime stime del contagio, le catene che vi propongono improbabili misure per difendervi dal virus. Basta! Non tutto il giorno ma per almeno qualche ora, spegnete il cellulare e chiudetelo in un cassetto.

Il potere dell’acqua – Una bella doccia o di un bagno caldo possono allentare la tensione fisica ma anche mentale. Il semplice getto di acqua calda sulla nuca, sul collo e sulle spalle, ovvero le zone dove maggiormente si accumula la tensione nervosa, può equivalere a un massaggio professionale. E che dire poi della vasca ricolma di schiuma e circondata da candele profumate?

Focalizzarsi sulla respirazione – Controllare il respiro non è facile. Lo yoga può insegnarcelo ma imparare a dovere è questione di molta, moltissima, pratica. Già il semplice concentrarsi però sull’alternanza di inspirazione ed espirazione può risultare di grande aiuto: la mente si distoglie da ogni altro pensiero e, di conseguenza, si rilassa.

Allungamento muscolare – Posizioni da tenere minimo 30 secondi possono esser funzionali non solo ad allungare la muscolatura ma anche a rilassarla e, con essa, si rilasserà anche la mente.

Musica – Diversi studi hanno dimostrato come la musica possa influire sulla mente umana. La musica classica è universalmente considerata un rimedio anti stress e il pianoforte in particolare sembra riesca a infondere tranquillità e serenità. Per accompagnare i vostri esercizi prediligete comunque la musica strumentale: la mente tenderebbe altrimenti a concentrarsi sulle parole del brano di turno. Altra ottima opzione sono i sempre più popolari “suoni della natura”, capaci di creare nella nostra mente immagini bucoliche e, dunque, per loro stessa natura rilassanti.

Concentratevi su voi stesse – Siete in pensiero per la nonna, dovete pensare ai bambini o a chi, più in generale, è in casa con voi in questo particolare momento. Le persone che vi circondano sembrano anche togliervi spazio vitale ma per ritrovare l’equilibrio dovete per forza ricavarvi un angolino. Metaforicamente ma anche concretamente dovete ritagliarvi spazio e tempo per voi: è indispensabile per riequilibrarsi e tornare al prossimo migliori di prima.

Gesti semplici, non vi sembra? Eppure possono veramente fare il miracolo e rendere questa difficile quarantena ben più sopportabile.

Che ne dite, ci proviamo?

Fonte: blog.cliomakeup.com