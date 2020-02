Elodie: “Mia sorella Fey è omosessuale ed è felice. Io lo sapevo”

Elodie e sua sorella Fey sono molto unite e si sono sempre sostenute a vicenda. Elodie aveva intuito il segreto di sua sorella ben prima che Fey decidesse di fare coming out, oggi la famiglia è perfettamente felice.

Sono piuttosto diverse, ma si conoscono benissimo e si sono sempre aiutate a vicenda. Fey ed Elodie De Lorenzi hanno sempre condiviso (quasi tutto), anche se a volte l’intuito è stato più veloce delle condifenze.

Elodie ha parlato per la prima volta in un’intervista della sua vita familiare e in particolare di sua sorella Fey.

Fey è attualmente fidanzata con una ragazza ed è apertamente omosessuale. La famiglia di Elodie è sempre stata estremamente aperta in fatto di sessualità e di accettazione, quindi le cose si sono evolute senza particolari traumi, anzi, qualcuno aveva già capito tutto.

Elodie sulla sorella: “Io avevo già intuito tutto”

Il rapporto con Fey è talmente protettivo che Elodie ha spiegato di considerarla “quasi una figlia”.

Proprio per questo enorme affetto che la lega a sua sorella minore, Elodie ha sempre guardato Fey molto attentamente, cercando di cogliere tutte le sfumature della sua personalità e anche quei “non detti” che pesano inevitabilmente nelle relazioni familiari tra sorelle.

Grazie a questa particolare attenzione, Elodie ha spiegato di aver intuito l’omosessualità della sorella ben prima che Fey decidesse di renderla pubblica parlandone apertamente in famiglia.

Addirittura Elodie ha spiegato che, quando Fey le ha fatto la grande rivelazione, Fey piangeva, mentre tutto il resto della famiglia era molto più sereno, dal momento che tutti avevano intuito come stavano le cose.

Tra l’altro, la sorella di Elodie viene descritta dalla cantante come la classica brava ragazza che non darebbe mai una preoccupazione ai suoi genitori: “Era l’opposto di me. Metodica, studiava, non beveva, non fumava, faceva sport, risparmiava.”

Proprio per questo motivo, forse, la famiglia ha accettato con grande serenità la rivelazione di Fey assicurandole tutto il proprio sostengo.

La guerra contro la rabbia

Parlando delle differenze caratteriali rispetto a sua sorella, Elodie non ha potuto evitare di parlare di quello che il suo team considera il suo più grande difetto.

Sembra infatti che Elodie abbia un ottimo carattere, ma che sia soggetta a improvvisi scatti di rabbia nel momento in cui qualcosa la esaspera. “Il mio team dice che dovrei avere meno rabbia. Ma io mi sono dovuta andare a prendere tutto con prepotenza“

Il contesto culturale in cui Elodie è cresciuto è infatti quello della periferia romana nella quale la cantautrice ha sempre dovuto lottare per conquistarsi il rispetto del prossimo. Tra le altre cose Elodie non ha mai fatto mistero del fatto di essere sempre stata molto aggressiva nei confronti di chi le faceva delle avances non gradite nel periodo in cui lavorare come spogliarellista in un night club.

Fortunatamente, portando avanti il profondo cambiamento personale a cui sta lavorando da tempo, Elodie ormai riesce a contenere le proprie reazioni nella maggior parte dei casi. Quando non è in grado di mettere un freno alle proprie reazioni, le conseguenze possono essere devastanti per i suoi rapporti personali: “Quando succede perdo completamente la ragione, vedo nero. Io sono una persona bella e brava, ma rischio di perdere tutto per uno scatto d’ira”.

Il rapporto con il fidanzato Marrachash non può prescindere da questo tratto caratteriale di Elodie, ma sembra che i due godano di una chimica perfetta: la cantante ha dichiarato che il rapporto con Marracash è il più importante che ha avuto nel corso di una vita intera perché lui è in grado di essere “l’amante, il fratello, l’amico e il nemico” di cui lei ha bisogno.

