Un vademecum per affrontare al meglio viaggi e voli durante questa epidemia del Coronavirus. Lo fornisce la compagnia di bandiera Alitalia.

Fare la spesa, allenarsi, cucinare, guardare un film ma anche viaggiare.

La quotidianità di un cittadino italiano è fatto di grandi e piccoli gesti. Il Coronavirus ce ne ha preclusi alcuni, concessi altri e resi difficile altri ancora.

Viaggiare è, ad esempio, senza dubbio un qualcosa che in questo momento di rigide restrizioni ci risulta difficile da gestire. Posso partire? Come mi tutelo in un ambiente piccolo come un aereo? Che succede mentre mi trovo in aeroporto? Il mio volo ci sarà ancora?

Tante domande ma poche risposte o, comunque, risposte non sempre facili da reperire.

Oggi proviamo a farci aiutare dalla nostra compagnia di bandiera, Alitalia, per cercare di fare almeno un po’ di chiarezza.

Viaggiare e volare durante il Coronavirus

Alitalia ha inviato una mail ai propri clienti, un prospetto che mira a illustrare alcune informazioni chiave per viaggiare in questo particolare periodo ma anche un prospetto circa le misure di sicurezza messe in atto in aeroporto e non solo, precisazioni che possono rassicurare chi avesse necessità di partire nonostante la pandemia in corso.

Del resto, in un periodo così particolare, il miglior modo per affrontare le situazioni che potrebbero spaventarci è senza dubbio giungervi informati. Ecco allora le informazioni firmate Alitalia e dedicate a tutti i viaggiatori in epoca di Coronavirus.

“ASSISTENZA E CAMBIO VOLO

Ci scusiamo per le difficoltà che stai avendo nel contattare il Customer Center dovute all’elevato numero di chiamate in entrata.

Se hai bisogno di cambiare la tua prenotazione, ti invitiamo a farlo solo se la data del tuo volo è entro i prossimi 3 giorni, per consentirci di supportare prima le richieste più urgenti.

Ricorda che hai tempo fino al 31 maggio per cambiare il tuo biglietto e sarà possibile farlo anche successivamente alla partenza del volo.

VOLARE SICURI DURANTE IL COVID-19

Siamo molto attenti a preservare la salute di tutti i nostri passeggeri e del nostro personale.

In questo video trovi le informazioni per viaggiare in sicurezza durante il Covid-19.

CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI AEROPORTI LINATE E FIUMICINO

Ti informiamo di alcuni cambiamenti decisi dalle Autorità aeroportuali, sugli aeroporti di Roma e Milano:

A seguito della chiusura temporanea dell’aeroporto di Linate, dal 16 marzo tutti i voli nazionali da/per Milano sono stati trasferiti al Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa.

dal 16 marzo tutti i voli nazionali da/per Milano sono stati trasferiti al dell’aeroporto di Dal 17 marzo, il Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino è temporaneamente chiuso. Tutti i voli arriveranno e partiranno dal Terminal 3. Per tutti i dettagli operativi clicca qui.



RESTRIZIONI SUI VOLI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

A causa del protrarsi della situazione di emergenza, i voli e gli ingressi in diverse Regioni e Paesi, potrebbero subire delle limitazioni. Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti clicca qui.

LA TUA SICUREZZA A TERRA E IN VOLO È DA SEMPRE LA NOSTRA PRIORITÀ

Per questo lavoriamo ogni giorno, con ogni mezzo, in coordinamento con le Autorità sanitarie e continueremo a farlo, per permetterti di viaggiare con la massima tranquillità e tenerti costantemente aggiornato sulla situazione.”

Con questa mail inviata ai propri clienti Alitalia cerca dunque di fare ancora una volta la sua parte. La medesima compagnia si era infatti adoperata all’inizio dell’emergenza Coronavirus per il rimpatrio dei cittadini italiani.

Ora torna a comunicare con i propri clienti per fornire informazioni base circa circa la gestione dei voli in questo delicato momento: natural ente ci sono misure di sicurezza da seguire ma la vita va vanti e con essa anche i viaggi e i voli.