Ceretta fatta in casa | i metodi e le ricette più efficaci

L’epilazione con la ceretta è una pratica, soprattutto femminile, che può essere fatta anche in casa e in vari modi. Ecco i metodi e le ricette più efficaci.

Prendersi cura di se stesse è un’abitudine che ogni donna può praticare anche in casa, senza doversi per forza recare in un centro estetico. L’epilazione è una delle pratiche più richieste alle mani dell’estetista e il metodo più amato è senza dubbio la ceretta, che assicura un risultato meraviglioso ed una ricrescita del pelo più lenta.

Ecco i metodi più efficaci per fare la ceretta in casa. Metodi e ricette che si possono praticare da sole con un risultato ottimo.

Se siete tra le appassionate della pelle liscia, vellutata e soprattutto priva di peli, la ceretta è il metodo perfetto per ottenere un’epilazione veloce e duratura. Scopriamo tutti i metodi, i consigli e le ricette più efficaci per praticare una ceretta casalinga.

La ceretta può essere fatta in tutte le parti del corpo, ma alle mani esperte bisognerebbe affidare tutte quelle parti come ascelle e inguine che la presenza di linfonodi rende più delicate. E’ consigliabile sempre lasciar depilare all’esperto queste parti, che potranno essere private dei peli con un metodo più dolce come la crema depilatoria o anche più pratico come la lametta.

Gambe, braccia e orbicolare della bocca, potranno invece essere epilate con la ceretta casalinga che si potrà fare in diversi modi.

La ceretta con le strisce

La ceretta con le strisce già cosparse di prodotto, sono senza dubbio le più pratiche e sicure. Non necessitano di strumenti particolari ma soltanto di essere riscaldate qualche minuto tra le mani. Si presentano con due strisce sovrapposte arricchite di cera che potranno essere riutilizzate più volte, fino a quando il loro potere di adesione sarà efficace.

Le strisce si trovano sia nella misura standard per depilare gambe e braccia, sia piccole per eliminare la peluria intorno alla bocca o in altre parti del viso.

La ceretta a caldo

La ceretta a caldo è senza dubbio la più efficace ma non delicata. Non è indicata per esempio a chi ha problemi di microcircolo alle gambe. La presenza di capillari visibili e addirittura di varici, rende questo metodo assolutamente sconsigliato. In questi casi infatti, la scelta migliore sarà orientarsi su un metodo di ceretta a freddo.

La ceretta a caldo potrà essere praticata con i ‘rulli’. Dei pratici rulli dispensatori di ceretta semi liquida, che potranno essere passati sulle parti da epilare per poi rimuovere cera e peli con l’aiuto di strisce di tessuto non tessuto, oppure con la cera scaldata con gli appositi fornelletti elettrici, che dovrà essere prelevata con il bastoncino di legno, distribuita sulla pelle nel verso di crescita del pelo, per poi proseguire l’epilazione con l’ausilio delle strisce.

Anche questo metodo si potrà applicare alla zona del viso, distribuendo una quantità di cera adatta alla piccola porzione di pelle da trattare.

La cera araba fatta in casa

Il metodo di epilazione più amato dalle donne arabe è la cera fatta in casa con una ricetta a base di zucchero e limone. Una volta scaldati e miscelati gli ingredienti si otterrà una palla appiccicosa che estirperà i peli alla radice al passaggio. Basterà farla rotolare sulle parti da epilare.

Prima di scegliere un metodo casalingo di epilazione, la cosa migliore sarà consultare un esperto, anche un medico dermatologo che saprà orientarvi sul metodo più adatto al vostro tipo di pelle.

