Come combattere le rughe con soluzioni semplici e naturali

Nessuno al mondo ama vedere i segni del tempo che si accumulano sul viso: quel lento decadimento che porta la pelle a collezionare solchi profondi e rughe laddove, invece, una volta era distesa e liscia. L’aspetto muta e, a dispetto del potersi sentire ancora giovani e scoppiare di energia e vitalità, ciò che lo specchio dice, o meglio urla, è un inequivocabile sembrare molto in là con gli anni.

Alle volte l’apparenza combacia col numero di candeline effettivamente spente, altre volte il tempo è un po’ più impietoso e rende il nostro aspetto ancor più vecchio di quel che realmente è; fatto sta che è altamente improbabile trovare qualcuno a cui piaccia avere un aspetto “anziano”, anzi poter dimostrare un aspetto fresco a radioso ci aiuta ad affrontare le giornate con una marcia in più.

Fermare il passare del tempo

Per poter rendere il viso bello nonostante l’età, occorre adottare alcune pratiche di bellezza che ti permettono di poter migliorare la pelle e distendere anche le rughe superficiali.

È bene far diventare queste pratiche delle abitudini da mettere in atto giorno dopo giorno, perché con questi trattamenti di skincare quotidiana i risultati si potranno vedere soltanto rispettando una rigorosa costanza. Per prendersi cura della pelle del viso bisogna, infatti, dedicare la giusta dose di tempo ai trattamenti di bellezza che aiutano a migliorare il proprio aspetto, come? Agendo non solo dall’esterno, ma anche dall’interno.

Come prendersi cura della pelle dall’interno

Per poter migliorare il proprio aspetto giorno dopo giorno, si devono abbandonare istantaneamente delle cattive abitudini, come il fumo e l’alcool; simili vizi rendono meno elastica la pelle perché provocano ossidazione e accumulo di metaboliti tossici, come la nicotina e il catrame. Le buone abitudini da adottare corrispondono invece al bere tanto (la pelle va idrata sia dall’esterno, con la crema, che dall’interno, con l’acqua), al dormire un numero sufficiente di ore ogni notte e all’apporto delle giuste sostanze nutritive per la salute della pelle. Quali sono? Il collagene, l’acido ialuronico, gli antiossidanti come la vitamina C, la E o la A e, non per ultimi, gli acceleratori del ricambio cellulare, come alcune vitamine del gruppo B.

Tali sostanze possono essere assunte tramite l’alimentazione, motivo per cui è essenziale seguire una dieta sana ed equilibrata, e attraverso gli integratori. Questi ultimi aiutano infatti a reintegrare degli specifici elementi nel corpo in modo rapido, semplice ed efficace; è proprio questa la ragione per cui gli integratori di collagene marino puro e quelli di acido ialuronico hanno riscosso un crescente successo come rimedio anti-age naturale: riescono a reintegrare nel corpo, e in modo mirato, gli elementi che aiutano a rendere la pelle più elastica e tonica (proprio come il collagene e l’acido ialuronico).

Le buone abitudini di skincare

Per quanto riguarda, invece, la cura della pelle dall’esterno, le buone pratiche richiedono un maggiore impegno in termini di tempo ma, nel lungo periodo, daranno i loro frutti e non potrai più farne a meno; ti chiederai come mai non avevi iniziato già da prima! Per prima cosa, occorre pulire il viso, sia al mattino che alla sera, con un latte detergente e un tonico: il latte detergente rimuove lo sporco, il tonico serve a rimuovere i residui di latte detergente e a ripristinare i normali livelli di pH della pelle. Dopo aver pulito il viso, occorre esfoliarlo con un leggero scrub, questa pratica può essere svolta una volta a settimana, o al massimo due se la tua pelle è a tendenza seborroica.

Infine, non può mancare l’idratazione, per farlo bisogna utilizzare una crema adatta per il proprio biotipo, quindi per pelle grassa, secca o sensibile, da applicare sia di giorno che di sera, ovviamente facendo uso di, rispettivamente, crema giorno e crema notte. Le cattivi abitudini da abbandonare sono quelle di non proteggere la pelle del viso, non solo dal sole, ma anche dal vento e dal freddo, e di non rispettare i suggerimenti che abbiamo appena visto!