Coronavirus | arrivato a Roma il team di medici cinesi

Il team di medici cinesi esperti di Coronavirus sono arrivati a Roma. Aiuteranno l’Italia nella dura lotta contro il virus.

La solidarietà che la Cina sta dimostrando nei confronti dell’Italia è palese e l’affetto da parte della popolazione cinese arriva ogni giorno attraverso i social, ma non basta. Un team di medici cinesi esperti di Coronavirus è arrivato in Italia, precisamente a Roma per mettersi a disposizione del servizio sanitario italiano nella lotta a questo terribile virus.

Il team formato dal National Health Commission of Cina e dalla Red Cross Society è arrivato in Italia portando a bordo ben 31 tonnellate di forniture sanitarie.

Coronavirus | medici cinesi arrivati in Italia con forniture sanitarie e farmaci

Il team di medici cinesi esperti in Coronavirus è arrivato in Italia con la consapevolezza di poter davvero aiutare il nostro paese nella lotta contro il virus. Il personale medico inoltre, è arrivato portando a bordo tonnellate di forniture mediche provenienti da diverse parti della Cina e anche dei medicinali appartenenti alla medicina tradizionale cinese, tra cui la pillola Lianhuaqingwen, una medicina a base di erbe che si è dimostrata efficace contro il Covid-19.

Il gruppo di medici, formato da 6 uomini e 3 donne, comprende rianimatori, pediatri e anche infermieri che sono stati parte attiva nella gestione del Coronavirus in Cina. Il team è guidato dal presidente della Croce Rossa Cinese, Yang Huichuan e si avvale della presenza di Liang Zongan, professore di rianimazione polmonare.

Le forniture che i medici hanno portato in Italia comprendono 9 bancali con ventilatori, materiali respiratori, mascherine e tanti altri dispositivi medici utili all’emergenza. I materiali verranno distribuiti alle varie associazioni italiane impegnate nell’emergenza Coronavirus.

La solidarietà dimostrata dalla Cina nei nostri confronti è arrivata forte e ogni giorno milioni di Cinesi, ormai fuori dall’emergenza più incalzante, inviano attraverso i social network, dei video pieni di affetto e incoraggiamento per gli italiani. Loro ce l’hanno fatto, ce la faremo anche noi!

(Fonte: TGcom24)

