Le crocchette di patate con bacon sono un antipasto gustoso e filante che si prepara in poco tempo, perfetto da servire a cena tra amici.

Le crocchette di patate con bacon è uno stuzzichino che si prepara in pochissimo tempo, richiede ingredienti semplici e facilmente reperibili. Perfette da servire come antipasto, possiamo definirli dei veri e propri peccati di gola.

Un antipasto sfizioso, gustoso e filante, che piacerà tutti anche i più piccoli, hanno una panatura croccante e dorata con un ripieno di mozzarella di bufala.

Vediamo come realizzare questa ricetta gustosa.

Crocchette di patate con bacon

Le crocchette di patate con bacon, è un antipasto sfizioso e croccante, vi consigliamo di scegliere patate rosse dalla polpa soda, perchè garantiscono una migliore stabilità sia quando vengono bollite che fritte. Per una panatura più croccante potete impanarle due volte, dopo averle messe nell’uovo e poi nel pan grattato, ripetete l’operazione.

Volete rendere questo antipasto più leggero? Provate a cuocere in forno le crocchette a 200° per 10 minuti, poi a fine cottura mettete il bacon. Vediamo come preparare queste strepitose crocchette.

Ingredienti per 15/20 crocchette

1 kg patate

100 g di pancetta affumicata

20 fettine di bacon

1 mozzarella di bufala

2 uova

pane grattato

semi sesamo

noce moscata

2 cucchiai parmigiano

sale

pepe

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate dalle patate, lavatele sotto acqua corrente, per eliminare il terreno, poi fatele bollire in abbondante acqua salata, poi appena saranno cotte, le scolate e le lasciate intiepidire. Sbucciatele e schiacciatele con lo schiacciapatate, e tenetela da parte in una ciotola ampia, nel frattempo tagliate la pancetta a cubetti. Fatela saltare in una padella antiaderente a fiamma alta, deve essere croccante, trasferitele nella ciotola con le patate schiacciate, aggiungete il sale, la noce moscata, il pepe e il parmigiano. Tagliate a cubetti la mozzarella di bufala e lasciatela scolare in uno scolapasta.

Mescolate bene per amalgamare tutti gli ingredienti, poi formate delle palline, apritele al centro e aggiungete un pò di mozzarella e pancetta. Passatele le palline nelle uova sbattute e poi nel pangrattato misto, fate riscaldare abbondante olio per friggere in una padella e adagiate le palline, un pò alla volta. In questo modo, evitate di far raffreddare l’olio, toglietele con una schiumarola, adagiate le crocchette su un piatto con carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Trasferite su un piatto da portata, inserite uno stuzzicadenti al centro della crocchette ed inserite una fettina di bacon, servite e gustate calde.

Si consiglia di consumare le crocchette subito, appena cotte, ma se volete potete congelarle non cotte, dopo la preparazione, le conservate nel congelatore, poi le friggete direttamente senza scongelarle.