L’autrice di U&D, Raffaella Mennoia, in questo periodo di quarantena che ci obbliga a stare lontani gli uni dagli altri, scrive un’accurata lettera al padre in cui si scusa per non potergli ancora realizzare una tomba

Raffaella Mennoia ha deciso di scrivere una lettera al suo papà da poco scomparso, in cui si scusa per non essere stata ancora in grado di allestirgli una tomba, a causa dell’isolamento per il Coronavirus. L’autrice di U&D che ha dovuto combattere con il forte dolore della perdita di suo padre, nel suo sfogo, ha anche ammesso di voler rispettare le regole che ci sono state imposte dalle autorità competenti, con il fine di poter debellare questo virus, per poi essere libera di andarlo a trovare e realizzargli una tomba adeguata. Il pensiero di Raffaella Mennoia, in questo periodo in cui tutti sono più lontani e gli affetti sono messi a dura prova, è rivolto a coloro che proprio in questa fase critica e delicata, sono stati costretti ad affrontare la perdita di qualcuno, senza poter far loro il giusto saluto con un funerale. L’autrice di U&D, nonostante il dolore per il lutto, è stata supportata dall’affetto del suo pubblico che ha imparato con il tempo ad apprezzarla per la sua schiettezza e dedizione al suo lavoro. Accanto a Raffaella ci sarà sicuramente anche il suo compagno Alessio Sakara, il pugile che secondo un’indiscrezione forse scherzosa di Maria De Filippi, l’autrice avrebbe sposato.

U&D | Raffaella Mennoia scrive una lettera al padre e gli chiede ‘scusa’

Non è stato facile per Raffaella Mennoia separarsi dal padre, la cui scomparsa è avvenuta due mesi fa. L’autrice di U&D, che ha sempre tenuto aggiornato il suo pubblico più affezionato delle condizioni di salute del suo papà, ora ha voluto condividere anche il suo rammarico e la sua sofferenza per non poter allestire la giusta tomba per lui.

Tuttavia, nonostante il periodo delicato, Raffaella ha anche ammesso di voler attenersi ai protocolli di sicurezza, promettendo al suo papà di dedicarsi alla sua tomba, non appena terminerà questa situazione. A sostegno dell’autrice di U&D ci sarà sempre l’affetto del pubblico che in lei ha sempre riconosciuto una donna forte.

La lettera accorata ha già fatto il giro del web, toccando anche i cuori di chi come la Mennoia sta vivendo un momento delicato .

