Elettra Lamborghini | Ivana Icardi a Supervivientes ha insinuato che Gianmarco Onestini in passato si è avvicinato alla cantante per avere una maggiore visibilità

Elettra Lamborghini è finita al centro dell’ennesimo gossip. Questa volta però lei non c’entra nulla, ma sono stati gli altri a tirare in ballo il suo nome. Che cosa è successo?

Ivana Icardi a Supervivientes ha spifferato che Gianmarco Onestini si sarebbe più volte avvicinato in passato a numerose donne famose soltanto per avere una maggiore visibilità. Tra queste ci sarebbe la rivelazione del Festival di Sanremo.

A fare chiarezza in tutta questa storia ci ha pensato la diretta interessata, che ha telefonato durante la messa in onda della trasmissione spagnola; chiarendo una volta e per tutte se tra lei e il ragazzo c’è stato qualcosa.

Elettra Lamborghini ha smentito il flirt con Gianmarco Onestini, rivelando che tra loro due non c’è mai stato nulla.

Elettra Lamborghini fa chiarezza su Gianmarco Onestini: “Non c’è mai stato nulla!”

Elettra Lamborghini ha telefonato in diretta all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi per smentire quanto rivelato da Ivana Icardi, che di recente ha dato scandalo con Hugo Sierra.

L’interprete di Musica (E il resto scompare) ha rivelato che lei e Gianmarco Onestini non si sono mai sentiti in privato, né tanto meno che lui le abbia mai scritto un qualunque messaggio. I due si sono soltanto presentati in un locale in quanto hanno alcuni amici in comune. Tutto qui, ma non è mai nato nessun flirt o storia d’amore.

Per quale motivo, allora, Ivana Icardi ha mentito su Elettra Lamborghini? Tra l’altro, la cantante di recente ha smentito alcune fake news sul suo conto.

Elettra Lamborghini, intanto, preferisce intrattenere il suo pubblico sui social provando a fornirgli un minimo di distrazione in questo difficile momento che il bel paese sta affrontando.