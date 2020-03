Coronavirus | Elettra Lamborghini sbotta: “Basta con le fake news!”

Coronavirus | Elettra Lamborghini è stata accusata di non aver rispettato le norme per prevenire l’epidemia che ha colpito il bel paese

Elettra Lamborghini è uno dei personaggi più irriverenti del momento. La giovane cantante non ha mai paura di dire ciò che pensa e non si è mai nascosta dietro ad un dito, anche quando si tratta di Coronavirus.

La giovane è stata accusata, prima che fosse annunciato il nuovo decreto di sicurezza, di aver sostenuto un suo instore con i fan incurante delle norme imposte dallo stato, mettendo a rischio la salute di centinaia di persone. La replica di Elettra, con giusta causa, non è tardata ad arrivare e ha smentito prontamente chi l’ha accusata di essere un’irresponsabile.

“Le persone ignoranti e i media stanno continuando a diffondere fake news!” ha sbottato la Lamborghini. “Se mi conosceste davvero, sapreste bene che non sono mica la prima delle sprovvedute” ha proseguito. “Ho cancellato il mio calendario da qui a giugno!” ha concluso, sperando che tutti coloro che l’hanno criticata capiscano che le sta a cuore la salute dei suoi fan e la sua.

Elettra Lamborghini ha replicato alle accuse sugli instore, sperando che questa polemica sul Coronavirus e sul suo nome possa presto terminare.

Elettra Lamborghini sul Coronavirus: “Pensate alle cose serie!”

Elettra Lamborghini ci ha tenuto a replicare alle polemiche sugli instore, visto che è stata ingiustamente accusata di creare situazioni di pericolo per centinaia di fan.

L’interprete di Musica (E il resto scompare) ha invitato tutti coloro che si sono impegnati a diffondere fake news sul suo conto a pensare alle cose importanti, visto la difficile condizione che si ritrova a vivere il nostro paese.

“Basta dare false informazioni alla gente!” ha esordito Elettra Lamborghini sul Coronavirus, che di recente aveva fatto impazzire il web per il suo commento contro la psicosi causata dal virus. “Invece di parlare di me, pensate alle cose serie!” ha concluso la cantante.

Elettra Lamborghini, oltre a replicare alle polemiche sul suo conto, ci ha tenuto a far conoscere ai suoi fan una raccolta fondi per sostenere l’emergenza degli ospedali per il Coronavirus. Un ottimo uso della sua popolarità sulle piattaforme social.