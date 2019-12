Gianmarco Onestini smascherato: la foto che fa infuriare il web

Gianmarco Onestini ha pubblicato uno scatto modificato a Photoshop, ma il web ha subito capito l’inganno e ha smascherato l’ex concorrente di Barbara d’Urso

Gianmarco Onestini, contrariamente a quanto si potesse pensare, vista l’immagine di ragazzo tranquillo ed acqua e sapone, ultimamente è uno dei protagonisti indiscussi della cronaca rosa.

Prima per avere provato un certo feeling con una donna impegnata, con un bambino nato da poco, al Grande Fratello Vip spagnolo e ora per aver pubblicato una foto su Instagram palesemente modificata a Photosop, ma al pubblico del web niente sfugge e in un nano secondo ha smascherato il fratello di Luca Onestini, che ha finto di aver un pubblico che non è mai esistito.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip anticipazioni: Marco Carta nel cast – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Gianmarco Onestini smascherato: la foto incriminata sul web

Gianmarco Onestini, dopo aver ammesso di essere deluso dal comportamento di Gennaro Lillio, è tornato a far parlare di sé grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Cosa è successo? Il fratello minore di Luca Onestini, dopo essere uscito dalla casa più spiata di Spagna, è stato ospite di numerose serali nei locali. Fin qui nulla di male, fa parte del suo lavoro. Così come mostrare ai propri followers com’è andata la serata in discoteca.

Gianmarco ha così aggiornato i suoi fedeli sostenitori, mostrandogli uno scatto che lo immortala tra la gioia di tantissimi fan. Peccato che così non fosse.

La foto di Gianmarco Onestini è stata modificata con Photoshop replicando sullo sfondo dell’immagine le stesse persone che sono ritratte accanto all’ex concorrente di Barbara d’Urso.

Una gaffe fatta per mostrare un maggiore numero di pubblico, accolto per vedere il fratello di Luca Onestini, un pubblico che non è mai esistito e che al vasto pubblico del web non è sfuggito.

Almeno per il momento, Gianmarco Onestini ha preferito non replicare di fronte a questa terribile gaffe. Intanto, il Grande Fratello Vip spagnolo è sotto accusa a causa di un episodio di stupro avvenuto durante una passata edizione.