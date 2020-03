Fedez torna a parlare di Tiziano Ferro e svela: “Non ha fatto bene”

Fedez | Recentemente intervistato dal Corriere della sera, il marito di Chiara Ferragni ha fatto chiarezza sullo scontro con Tiziano Ferro

Il rapper Fedez è tornato a parlare del suo vecchio scontro con Tiziano Ferro, quando il cantante di Latina rivelò di essere rimasto profondamente offeso dai versi di una canzone del marito di Chiara Ferragni, tra le pagine del Corriere della sera.

Il giornalista ha chiesto al rapper come si è concluso lo scontro, o incomprensione, tra lui e Tiziano. La risposta, ovviamente, non è tardata ad arrivare, soddisfando non solo la curiosità del suo interlocutore ma anche quella di tutti i suoi fan.

“Non c’è stato nessun finale tra noi” ha chiarito il marito di Chiara Ferragni. “Volevo soltanto che quella polemica, che a mio parere non aveva alcun senso di esistere, potesse essere costruttiva” ha proseguito il rapper. “Non pretendevo di collaborare in maniera artistica, ma anche solo di sensibilizzare le persone unendo il mio seguito e il suo seguito” ha concluso. “Ma non ha fatto bene a nessuno dei due”.

Fedez ha fatto chiarezza su Tiziano Ferro, non nascondendo la sua delusione in questa triste vicenda.

Fedez e Fabio Rovazzi hanno fatto pace? Il gesto social non lascia dubbi

Le cose sembrano andare diversamente, invece, tra Fedez e il suo ex pupillo Fabio Rovazzi. Non è un mistero, infatti, che i due hanno rotto ogni rapporto qualche tempo fa. Tant’è che l’interprete di Andiamo a comandare non ha mai conosciuto il piccolo Leone Lucia.

Nelle scorse ore, però, i due sembrerebbero aver fatto pace. O, perlomeno, si sono un minimo riavvicinati. Il gesto social tra i due artisti non ha lasciato alcun dubbio. Che cosa è successo?

Fedez e Chiara Ferragni hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere gli ospedali che sono in emergenza. Fabio Rovazzi ha condiviso sul suo profilo Instagram la raccolta realizzata dalla coppia e il rapper lo ha ringraziato pubblicamente. Che i due abbiano finalmente sotterrato l’ascia di guerra?

In attesa di sapere se Fedez e Fabio Rovazzi hanno fatto pace, tra l’altro il marito di Chiara Ferragni di recente ha risposto ad una polemica lanciata da Heather Parisi, il rapper può rallegrarsi dall’importante cifra raccolta a scopo benefico.