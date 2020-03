Grande Fratello Vip rischia di essere cancellato? L’indiscrezione

Grande Fratello Vip | Secondo quanto riportato da Davide Maggio, il reality show di Alfonso Signorini rischia di non andare in onda mercoledì

Il Coronavirus, come prevedibile, oltre che a modificare in maniera drastica le vite di tutti gli italiani, sta modificando pian piano anche tutto il palinsesto del piccolo schermo.

Numerosi programmi, infatti, sono stati cancellati, mentre altri sono a rischio. Tra questi, purtroppo, c’è il Grande Fratello Vip che mercoledì rischia di non andare in onda.

La notizia è stata rivelata in anteprima da Davide Maggio sui suoi profili social, aggiungendo che Mediaset al momento sta decidendo se mandare o meno in onda il reality show più famoso del piccolo schermo. Maggio si è anche lasciato andare cosa si celerebbe dietro questa scelta.

Alfonso Signorini bloccato a Milano | Il Grande Fratello Vip andrà in onda?

Davide Maggio ha rivelato che al momento Alfonso Signorini si ritrova bloccato a Milano e, secondo il nuovo decreto entrato in vigore, non potrebbe raggiungere la capitale per condurre una nuova puntata del GF Vip.

La produzione, che domani avrebbe dovuto consegnare un video messaggio per Fabio Testi da parte del figlio, in questo momento sta scegliendo le sorti del reality show di canale 5. Si ipotizzava, infatti, di far andare in onda ugualmente il programma con Alfonso Signorini in collegamento dall’albergo di Milano in cui si trova bloccato.

Ore importanti per il programma, che non sa ancora a quale destino andrà incontro. In quanto Mediaset potrebbe scegliere di sospenderlo a causa del Coronavirus, visto che anche la famiglia di Adriana Volpe ha lasciato l’Italia per questo motivo, ma anche di farlo andare in un onda in un altro giorno della settimana.

Il Grande Fratello Vip è a rischio perché Alfonso Signorini è bloccato a Milano e i concorrenti della casa più spiata d’Italia non sono, probabilmente, a conoscenza di nulla.