Emma Marrone torna a parlare di Stefano De Martino: “ci ha travolti uno tsunami. Il matrimonio? Non fa per me, sono romantica a modo mio”.

Emma Marrone torna a parlare d’amore e dei suoi migliori anni. Il nome della cantante salentina, nonostante siano passati anni, continua ad essere legato a quello di Stefano De Martino con cui ha avuto una storia iniziato quando entrambi erano allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Le loro strade, poi, si sono separate: Stefano, oggi, è tornato con Belen Rodriguez da cui ha avuto il figlio Santiago mentre Emma che dopo la relazione con De Martino si è fidanzata con Marco Bocci e Fabio Borriello, sarebbe ufficialmente single.

Emma Marrone: “io e Stefano De Martino eravamo felici. Poi uno tsunami ha travolto tutto. Il matrimonio non fa per me”

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Emma ha parlato della storia che ha avuto con Stefano De Martino e della successiva rottura. “Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro” – ha dichiarato la cantante che ha poi aggiunto – “All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente”.

Quel periodo è ormai distante ed oggi Emma che ha recentemente superato un problema di salute, è serena e felice. Protagonista dell’ultimo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”, ai microfoni del settimanale Nuovo, Emma ha svelato quali sono i suoi anni più belli:

“Non posso scegliere un momento invece di un altro. Della mia vita amo davvero tutto e mi ritengo molto fortunata, anche nelle difficoltà, perché ho due genitori e tanti amici che mi amano e un lavoro che mi regala possibilità di sperimentare”, ha detto.

Sul matrimonio, poi, ha aggiunto: “Nella vita reale sono una donna davvero molto indipendente. Io non mi aggrapperei mai ad un uomo come invece fa, almeno all’inizio, la mia Anna. Sono anche un tipo romantico, però, a modo mio e il matrimonio non fa per me quindi vestirmi da sposa e brindare al banchetto di nozze non mi ha fatto sentire a mio agio. E’ stato molto più naturale per me portare il pancione e fare la mamma”.