Jeremias Rodriguez: “Belen e Stefano sono tornati insieme grazie a me”

Jeremias Rodriguez ha sempre avuto molto a cuore la felicità sentimentale delle sue sorelle e l’armonia familiare, e pare che l’ultima volta sia proprio stato un ottimo mediatore.

Nonostante l’aria da duro, Jeremias Rodriguez ha sempre dato l’impressione di avere un cuore d’oro. Oltre a essere visceralmente attaccato alla famiglia, è anche sempre stato molto protettivo nei confronti delle sue sorelle e molto affettuoso nei confronti dell’amatissimo nipote Santiago, di cui ha voluto addirittura tatuarsi il nome su un avambraccio.

Proprio per il bene di Santiago negli scorsi mesi Jeremias ha voluto esporsi nei confronti di Belen, affrontando un argomento delicatissimo sia per la sua bella sorella maggiore, sia per il benessere e per la serenità dell’intera famiglia.

L’argomento, naturalmente, era il rapporto tra Belen e Stefano De Martino, che era naufragato da tempo nonostante i due continuassero a vedersi regolarmente per il bene di Santiago.

Stando a quello che Jeremias ha recentemente rivelato in un’intervista a Novella 2000, nel corso di una vacanza a Ibizia trovò il momento giusto per chiedere a Belen la verità in merito a Stefano e finì per convincerla a fare il primo passo.

Jeremias Rodriguez “al lavoro” per Belen e Stefano

Ibiza è sempre stata l’isola del cuore per la famiglia Rodriguez, tanto che i tre fratelli hanno organizzato spessissimo delle vacanze estive sull’Isola spagnola.

Durante la scorsa estate Belen e Jeremias si trovavano proprio a Ibiza quando arrivò il momento delle confidenze.

Jeremias, sempre molto protettivo nei confronti del suo (per ora) unico nipote, chiese alla sorella per quale motivo non avesse più rapporti civili con il padre di suo figlio.

All’epoca Stefano e Belen si parlavano lo stretto indispensabile e di sicuro non era nemmeno ipotizzabile un ritorno di fiamma. Belen del resto aveva affermato di essere felicemente single e, dopo la disastrosa fine della storia con Andrea Iannone, aveva deciso di prendersi un po’ di tempo per sé.

Forse un po’ approfittando a fin di bene di un momento di debolezza di Belen, Jeremias invitò sua sorella a riallacciare i rapporti con Stefano per ricostituire la famiglia di Santiago.

Evidentemente Jeremias seppe utilizzare le parole giuste per spingere Belen a mettere da parte l’orgoglio (del resto i due si erano lasciati per un tradimento da parte di Stefano) e fare il primo passo per il riavvicinamento della famiglia.

Come sanno tutti gli appassionati di gossip, nei mesi successivi Stefano e Belen tornarono a farsi vedere insieme, vennero fotografati più volte mentre chiacchieravano e passavano del tempo insieme a Santiago e poi, alla fine, arrivarono a dichiarare pubblicamente di aver ricostituito la propria coppia.

Per un certo periodo si parlò addirittura di un nuovo matrimonio che in realtà sarebbe stato soltanto un rinnovo delle promesse: pur avendo tentato di divorziare, infatti, Stefano e Belen non si sono mai separati a causa del fatto che la burocrazia è stata più lenta dell’amore.

Mentre le pratiche del divorzio facevano il loro lentissimo corso in tribunale, i due finivano per innamorarsi di nuovo (anche grazie a Jeremias) e hanno ricominciato da capo.

Jeremias: ottimi consigli, pessime idee

Come accade abbastanza spesso, qualcuno in grado di dare ottimi consigli sulla vita sentimentale altrui non è in grado di gestire in maniera intelligente la propria.

Nella stessa intervista rilasciata Novella 2000 Jeremias ha toccato un altro argomento delicatissimo: la sua relazione con Soleil Sorgé.

Jeremias ha rivelato che i due convivono ancora e ha dato una versione della loro relazione che a Soleil non è andata affatto a genio.

Proprio per questo motivo la reazione di Soleil via social non si è fatta attendere e, probabilmente, l’ex fidanzata di Jeremias ha avuto molto da ridire anche dal vivo.

