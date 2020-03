Dolce Torta con ricotta e pere – VIDEO

Torta con ricotta e pere, un dolce dall’aspetto coreografico e dal gusto buonissimo. Ideale per tutta la famiglia a qualsiasi ora

L’autunno e l’inverno sono le stagioni perfette per le pere, belle morbide e succose. E allora perché non prepariamo una deliziosa torta con ricotta e pere, ideale per concludere un pasto oppure da servire come merenda anche ai bambini?

Una ricetta semplice anche se può apparire complessa perché prevede diversi passaggi. Il risultato finale è quello di un dolce morbido e pieno di tantissimo gusto, perfetto per mille occasioni golose.

Torta con ricotta e pere, pronta in meno di un’ora

La torta con ricotta e pere per essere perfetta deve essere lasciata riposare in frigorifero. E sempre lì la potete conservare per al,meno 3-4 giorni.

Ingredienti:

Per la base

4 uova

200 g di nocciole

160 g di zucchero

150 g di burro

70 g di amido di mais

8 g di lievito per dolci

1 bicchierino di rum

Per il ripieno

500 g di pere

300 ml di panna fresca

500 g di ricotta

20 g di burro

100 g di zucchero

1 bicchierino di rum

1 cucchiaino di amido di mais

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

200 g di zucchero a velo

Per la decorazione:

1 fetta di pera

zucchero a velo

Preparazione

Cominciate la vostra ricetta della torta ricotta e pere partendo dalla base. Tritate finemente le nocciole con un mixer oppure se avete a tempo con un coltello. Quindi separate i tuorli dagli albumi e montate a neve ferma gli albumi. Poi fate lo stesso con i tuorli aggiungendo lo zucchero.

Continuando a mescolare con le fruste elettriche aggiungete il burro sciolto, l’amido di mais, il bicchierino di rum e la mezza bustina di lievito per dolci.

Unite anche gli albumi all’impasto, un po’ alla volta, mescolando delicatamente con movimenti dal basso verso l’alto per non far smontare il composto. Quindi aggiungete le nocciole che abbiamo tritato finemente, sempre un po’ alla volta.

Versate l’impasto in uno stampo per torte a cerniera (da 24 centimetri di diametro) rivestito di carta forno sul fondo. Infornate in forno preriscaldato e lasciamo cuocere in forno ventilato a 170° per 25 minuti (forno statico a 180°sempre per 20-25 minuti. Quando la base è pronta, sfornatela e lasciatela raffreddare. Toglietela dallo stampo solo quando è completamente raffreddata e tagliatela metà con un coltello tenendola poi da parte.

Adesso passate al ripieno. Sbucciate le pere e tagliatele a pezzetti. Portate una padella sul fuoco e fate sciogliere il burro, poi unite le pere tagliate a pezzi e date una prima mescolata. Quindi aggiungete lo zucchero e sfumate con un bicchierino di rum (oppure con del succo di limone) lasciando cuocere per circa 10 minuti. Continuate a mescolare aggiungendo anche un cucchiaino di amido di mais. Alla fine spegnete il fuoco e lasciatele raffreddare completamente.

Montate la panna fresca con le fruste elettriche e in una ciotola capiente mettete anche la ricotta, dandole un veloce colpo con le fruste per ammorbidirla. Incorporate lo zucchero a velo, sempre continuando a mescolare., e aggiungete un cucchiaino di estratto di vaniglia.

Unite la panna montata al ripieno di ricotta mescolando con una spatola, con movimenti dal basso verso l’alto per non fare smontare il composto. Aggiungete le pere e continuate a mescolare. Alla fine sarà pronto anche il vostro ripieno.

É arrivato il momento di assemblare la nostra torte con ricotta e pere. Aiutatevi con l’anello dello stampo a cerniera, messo su un piatto ampio. Mettete sul fondo metà della base torta e versate sopra tutto il ripieno livellando con una spatola. Poi ricoprite con l’altra metà della base, con la parte chiara della torta rivolta verso l’alto. Mettete la torta in frigorifero e lasciatela riposare per almeno 3 ore.

Passato questo tempo, rimuovete l’anello e decoriamo la torta a piacere. Potete ad esempio tagliare a spicchi una fetta di pera e spolverarla con zucchero a velo. A quel punto sarà buona da servire.