Live Non è la d’Urso | Pietro Delle Piane un violento? Parla Sylvie Lubamba

Live Non è la d’Urso | Pietro Delle Piane un violento? Parla...

Live Non è la d’Urso | Pietro delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, è stato accusato da Sylvie Lubamba di avere usato violenza su di lei

Pietro Delle Piane, anche questa settimana, è stato ospite di Barbara d’Urso. Il fidanzato di Antonella Elia è stato accusato di essere una persona violenta a Live Non è la d’Urso. A muovere l’accusa è stata la showgirl Sylvie Lubamba, con cui l’attore ha avuto una breve relazione in passato.

“Si è arrabbiato con me e ha usato la violenza, sia fisica che verbale, un paio di volte” ha dichiarato Sylvie Lubamba contro Pietro Delle Piane attraverso una breve intervista a Live Non è la d’Urso. “Non l’ho mai denunciato” ha aggiunto.

Il fidanzato di Antonella Elia ha ovviamente smentito il tutto, rivelando di rivolgersi alle autorità competenti qualora la showgirl non presenti le prove di quanto affermato.

Leggi anche:

Asia Argento furiosa a Live Non è la d’Urso: “La Gerini? Stava con un pappone”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Sylvie Lubamba a Live Non è la d’Urso: “Pietro Delle Piane fa finti rubati”

Sylvie Lubamba, prima di accusare il fidanzato di Antonella Elia di violenza, ha anche rivelato che le aveva proposto di un organizzare un finto rubato con lei. In cosa consiste un finto rubato?

La showgirl ha spiegato ai microfoni di Live Non è la d’Urso, che prima hanno accolto la testimonianza di Clizia Incorvaia, che Pietro Delle Piane le aveva proposto di scattare alcune foto in accordo con i paparazzi per finire sulle copertine dei giornali. Nonostante le foto fossero state vendute, la riviste scelse di pubblicarle molto tempo dopo senza menzionare il nome dell’attore ma soltanto quello della showgirl.

“Si arrabbiò moltissimo perché non lo avevano menzionato” ha raccontato Sylvie Lubamba a Live Non è la d’Urso. “Chiamò addirittura il direttore del giornale. Lui mi raccontò di essere il nipote di Delle Piane, invece non era vero” ha concluso.

Pietro ha anche smentito questa versione della storia, dichiarando che quanto detto dalla showgirl non corrisponde assolutamente alla verità.

Leggi anche:

Mattino 5 | Panicucci blocca Pietro Delle Piane: “Niente minacce!”

Barbara d’Urso, prima di salutare il suo pubblico a fine puntata, ha chiesto a Pietro Delle Piane a Live Non è la d’Urso se fosse a conoscenza del fatto che Antonella Elia vuole terminare la loro relazione d’amore e la risposta dell’attore è prontamente arrivata.

“Almeno per il momento, non mi ha lasciato nessuno” ha replicato. “Quando me lo dirà da vicino, mi comporterò di conseguenza”.