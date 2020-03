Clizia Incorvaia commenta la canzone di Sarcina a Live Non è la d’Urso

Clizia Incorvaia commenta la canzone di Sarcina a Live Non è la...

Clizia Incorvaia a Live Non è la d’Urso ha commentato la canzone di Francesco Sarcina al Festival di Sanremo 2020

Clizia Incorvaia, reduce dalla squalifica al Grande Fratello Vip, è tornata negli studi di Live Non è la d’Urso.

La compagna di Paolo Ciavarro ha commentato, per la prima volta, la canzone che Francesco Sarcina ha presentato al Festival di Sanremo, canzone ispirata proprio dalla loro storia d’amore.

“Non ci vedo nulla di male” ha spiegato Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina a Live Non è la d’Urso. “E’ un artista ed è giusto che mette anche il suo privato nella sua arte. Credo sia una cosa normale” ha concluso l’ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Leggi anche:

Clizia Incorvaia | Su Instagram arriva il messaggio contro gli haters

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Live Non è la d’Urso | Clizia Incorvaia: la testimonianza del tradimento di Sarcina

Clizia Incorvaia, che è entrata poco dopo la sfuriata di Asia Argento a Live Non è la d’Urso, ha avuto anche modo di poter ascoltare una testimonianza di una delle tante amanti che avrebbe avuto Francesco Sarcina durante il loro matrimonio.

La ragazza ha accusato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di essere una calcolatrice, in quanto secondo lei sarebbe impossibile che Clizia non si sia mai accorta di essere stata ripetutamente tradita da suo marito. La risposta della Incorvaia non è tardata ad arrivare.

“Sono cornuta e contenta, Barbara” ha replicato la modella da Barbara d’Urso. “Ma non importa, lei di certo non è l’unica. Ce ne sono tante altre” ha proseguito.

“Ora voglio concentrarmi su questo periodo bellissimo, voglio vivermi la storia con questo splendido uomo che è Paolo Ciavarro” ha concluso Clizia Incorvaia a Live Non è la d’Urso, che negli scorsi giorni ha definito il figlio di Eleonora Giorgi come un principe azzurro.

Leggi anche:

Heather Parisi a Live Non è la d’Urso: la testimonianza sul Coronavirus – VIDEO

In studio, Clizia Incorvaia ha riabbracciato Lola Ponce a Live Non è la d’Urso, una delle sue amiche più care. Le due, infatti, si definiscono due sorelle nate da famiglie diverse e, a causa delle loro rispettive vite, non hanno purtroppo avuto l’occasione di potersi incontrare prima.