Asia Argento si è duramente scagliata contro Claudia Gerini negli studi di Live Non è la d’Urso, accusandola di avere avuto una relazione con chi aiutava Weinstein a molestare le giovani attrici

Asia Argento è tornata negli studi di Live Non è la d’Urso per affrontare 5 terribili opinionisti dopo la condanna ricevuta dal produttore Weinstein.

Barbara d’Urso ha mostrato però alla sua ospite alcune dichiarazioni dei personaggi più famosi del piccolo e grande schermo sulla vicenda che l’hanno vista protagonista. Tra questi, c’era Claudia Gerini che affermava che le sembrava strano di come Asia abbia subito violenza dal produttore e di come ci abbia continuato a lavorare con diversi film.

“Parla lei che stava con un pappone!” ha urlato Asia Argento contro Claudia Gerini a Live Non è la d’Urso. “E’ stata fidanzata con Lombardo che procurava le giovani attrici da molestare a Weinstein!” ha proseguito. Barbara d’Urso ha ovviamente preso le distanze da queste forti affermazioni.

Asia Argento fa il dito medio a Claudia Gerini: “Era mia amica, mi ha delusa”

Mentre Barbara d’Urso, che poco prima aveva ricevuto le scuse di Vittorio Sgarbi a Live Non è la d’Urso, mostrava sul led cosa dicevano sul suo conto i vari personaggi del piccolo schermo, Asia Argento ha fatto il dito medio a Claudia Gerini, affermando di essere profondamente delusa da lei.

“Mi ha delusa, ero convinta fosse una mia amica” ha spiegato la figlia di Dario Argento alla padrona di casa, che aveva notato il gestaccio di Asia che fortunatamente non è andato in onda. Evitando al pubblico di vedere questo brutto momento di televisione.

“Sono schifata. Quello che ho detto è provato, ci sono le prove di quello che dico!” ha concluso, facendo riferimento alla condanna ricevuta da Weinstein negli scorsi giorni.

Asia Argento a Live Non è la d’Urso non si è di certo confrontata con persone a favore. Visto che ha rivelato di aver querelato Feltri, che si è scusato in studio, e di voler anche querelare Cruciani.