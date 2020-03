Heather Parisi a Live Non è la d’Urso: la testimonianza sul Coronavirus...

Heather Parisi a Live d’Urso ha portato la sua testimonianza in diretta sulla situazione del Coronavirus

Heather Parisi è stata in collegamento con Barbara d’Urso, raccontandole com’è la vita a Hong Kong dopo l’estensione del coronavirus.

La showgirl, in collegamento a Live Non è la d’Urso, ci ha tenuto a chiarire che la situazione è tranquilla e non c’è nessun tipo di allarmismo.

“Ci sono soltanto 95 persone contagiate e qui siamo 7 milioni, stanno gestendo la cosa nel migliore dei modi”.

Heather Parisi a Live Non è la d’Urso ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i telespettatori italiani, rivelando loro che la situazione nella città di Hong Kong non è di certo come la dipingono i media.