Grande Fratello Vip | Asia Valente ha definito Sossio Aruta un down, il pubblico chiede la squalifica

E’ tempo di polemiche al Grande Fratello Vip! Ancora una volta a far parlare di sé è la concorrente Asia Valente. Che cosa ha fatto l’influencer?

Asia, vittima di uno scherzo insieme a Sara, ha perso la calma, lasciandosi andare a uno scivolone su Sossio Aruta, ma procediamo con calma. L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è entrato nella camera delle ragazze, urlando: “Ciak si gira!” in maniera improvvisa e mentre le altre concorrenti si sono limitate a qualche spasmo, Asia si è lasciata andare a un terribile scivolone.

“Ma sei down? Noi stiamo così, stavamo parlando!” ha esordito la concorrente. Asia Valente ha dato del down a Sossio Aruta al Grande Fratello Vip, scatenando l’ira del web.

Asia Valente squalificata dal Grande Fratello Vip? La richiesta del web

Il pubblico non ha gradito l’espressione con cui Asia Valente, che di recente ha commesso una gaffe nella casa, ha etichettato Sossio Aruta al GF Vip. Per questo motivo, infatti, sul web è nata una vera e propria protesta in cui si chiede che vengano presi seri provvedimenti nei confronti della bionda influencer.

Dare ad una persona del down, come per volergli dare dello stupido, è una cosa gravissima su cui il pubblico del Grande Fratello Vip non ha assolutamente intenzione di chiudere un occhio. Asia, tra l’altro, è anche in nomination questa settimana. Anche se, è bene specificare, non è una nomination ad eliminazione ma chi perde al televoto sarà in lizza per abbandonare la casa la settimana seguente.

Sossio, che pare rischiare la squalifica dal GF Vip anche lui per aver rivelato cosa è accaduto nel mondo esterno in questi giorni, non è sembrato particolarmente colpito dalle parole di Asia Valente al Grande Fratello Vip. Anzi, non sembrerebbe nemmeno averci fatto caso; così come tutti gli altri presenti in camera.

Alfonso Signorini prenderà provvedimenti ed Asia Valente sarà squalificata dal GF Vip? Staremo a vedere.