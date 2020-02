Giulia De Lellis, attraverso il suo profilo Instagram, ha rassicurato i suoi followers, smentendo la crisi con Andrea Iannone

Giulia De Lellis non è solita intervenire per mettere fine a chiacchiericci infondati, che generalmente si esauriscono nel giro di poco rivelandosi nella loro inconsistenza, tuttavia, anche se indirettamente, questa volta ha deciso di mettere a tacere le presunte voci su un’ipotetica crisi tra lei e Andrea Iannone. Erano giorni ormai che sul web circolava la notizia che tra l’influencer e il pilota, le cose non andassero più bene a causa di vari fattori.



In primis, secondo i rumors, a contribuire all’allontanamento tra i due, ci sarebbero stati i problemi relativi al fatto che Iannone, essendo impegnato in una situazione lavorativa abbastanza delicata, non le sarebbe stato particolarmente accanto, in secondo luogo, si è vociferato insistentemente anche di un ipotetico riavvicinamento di Andrea Damante alla sua ex fidanzata. Giulia De Lellis però, di fronte all’assurdità di tali illazioni, si limita a rassicurare tutti e ad affermare che tra lei e Andrea Iannone va tutto bene.



Giulia De Lellis di nuovo vicina a Damante? La smentita social

Giulia De Lellis questa volta non ci sta, e se generalmente lascia che le voci infondate che riguardano la sua vita privata, si dissolvano nel nulla, da sole, in quest’occasione ha deciso di intervenire per mettere fine al chiacchiericcio che vorrebbe lei e Andrea Iannone in crisi.

L’influencer ha rassicurato i suoi followers, spiegando indirettamente che tra lei e il pilota va tutto bene, nonostante i due sembrino distanti a causa del divieto di lui che impone a Giulia di non postare più foto in sua compagnia. Inoltre, Giulia De Lellis insiste sull’assurdità dei rumors che la vorrebbero di nuovo vicina ad Andrea Damante.

I più delusi della smentita di Giulia saranno sicuramente i fan della coppia, un tempo formata da lei e Andrea Damante, che si sono visti sfumare l’ennesimo gossip su di loro.

Gina D’Antonio