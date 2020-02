GF Vip | Asia Valente commette una gaffe con Sossio Aruta: “Che deve dire?”

GF Vip | Asia Valente ha commesso una gaffe con Sossio Auta non appena l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha messo piede nella casa

Asia Valente, nonostante sia entrata nella casa del GF Vip soltanto da una settimana, ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo per la sua goffaggine e simpatia. Non stupisce, infatti, che l’influencer abbia commesso una clamorosa gaffe con Sossio Aruta non appena entrato nella casa più spiata d’Italia. Che cosa è successo?

L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha risposto alle curiosità degli altri concorrenti, rivelando loro di essere felicemente impegnato con Ursula Bennardo, conosciuta nel programma di Maria De Filippi, e la sua piccola Bianca.

“Cosa pensa tua figlia che sei entrato qui?” ha chiesto Asia. “Che deve dire? Ha quattro mesi!” ha replicato divertito Sossio. La gaffe di Asia Valente con Sossio Aruta al GF Vip è riuscita a strappare un sorriso a tutti i concorrenti del reality show di canale 5, vista la difficile puntata vissuta poco prima.

Sossio Aruta parla del Coronavirus ai concorrenti del GF Vip 2020

Dopo aver ascoltato la gaffe di Asia Valente al Grande Fratello Vip, di recente è spuntata una sua vecchia intervista in cui ammette di aver acquistato ben 150 mila followers, l’ex protagonista del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne ha soddisfatto le curiosità dei concorrenti di Alfonso Signorini, spiegando loro quanto sta accadendo in questi giorni a causa del coronavirus.

Sossio Aruta, che di recente si è lasciato andare a un duro sfogo, ha rivelato ai concorrenti del GF Vip che alcune città sono in codice rosso, mentre altre, come la sua Napoli, almeno per il momento sono in codice verde, in quanto nessuno dei cittadini ha contratto il virus.

In molti si chiedono se le rivelazioni di Sossio Aruta al GF Vip gli costeranno la squalifica, visto che ha rivelato ai concorrenti ciò che sta accadendo nel mondo esterno, ma la produzione non lo ha assolutamente rimproverato per quanto raccontato dopo il suo ingresso. Probabilmente, data la delicata situazione, hanno preferito lasciar correre.

Intanto, il pubblico del piccolo schermo nutre grandi speranze per l’ingresso di Valeria Marini e Sossio Aruta al Grande Fratello Vip.