Sossio Aruta squalificato dal Grande Fratello Vip 2020? L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne potrebbe già lasciare la casa, video.

Sossio Aruta è diventato un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2020 durante la puntata del 24 marzo che ha segnato, invece, la fine dell’avventura di Clizia Incorvaia, squalificata per le frasi rivolte ad Andrea Denver e di Andrea Montovoli che ha volontariamente deciso di ritirarsi. Dopo pochi giorni, però, Sossio rischia di dover già abbandonare la casa.

Sossio, durante una chiacchierata con Paola Di Benedetto e Asia Valente che gli avevano chiesto informazioni sulla Milano Fashion Week, ha parlato del coronavirus. “A Milano girano con le mascherine, Lombardia, Veneto, Umbria ed Emilia Romagna. Al sud no, a Napoli è tutto tranquillo”, ha spiegato.

Con gli uomini della casa, invece, ha parlato di calcio svelando la classifica della serie B svelando i risultati del Benevento allenato da Filippo Inzaghi. “Ci va in serie A perchè è a 20 punti dalla seconda”.

Da regolamento, Sossio non avrebbe dovuto parlare di quanto accaduto fuori dalla casa del Grande Fratello Vip nelle ultime settimane. Gli autori, infatti, lo hanno poi richiamato in magazzino. Aruta, dunque, rischierà davvero la squalifica? Prima di lui, anche Asia Valente, dopo essere entrata in casa, aveva svelato ai concorrenti quanto accaduto a Sanremo tra Morgan e Bugo senza ricevere punizioni. Accadrà lo stesso a Sossio?