Grande Fratello Vip blocca Asia Valente: lo spoiler su Morgan e Bugo

Grande Fratello Vip | Gli autori di Alfonso Signorini hanno rimproverato Asia Valente per aver spoilerato agli altri concorrenti cosa è successo a Sanremo tra Bugo e Morgan

In molti si sono chiesti come hanno fatto i concorrenti del Grande Fratello Vip ad essere sopravvissuti nella casa più spiata d’Italia senza venire a conoscenza di ciò che è accaduto tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020.

Beh, niente paura. Ad illuminare le vite dei concorrenti di Alfonso Signorini ci ha pensato la nuova inquilina Asia Valente, che nelle scorse ore ha rivelato tutto ciò che è accaduto al teatro Ariston ai suoi compagni di viaggio.

Ovviamente, in men che non si dica, gli autori hanno subito chiamato in confessionale Asia, probabilmente per ricordarle che è severamente vietato informare i concorrenti su quanto accade nel mondo esterno. Asia Valente è stata bloccata dal Grande Fratello Vip ed invitata a non rivelare nient’altro di quello che è accaduto in questi giorni.

Asia Valente confonde Morgan con Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip

Asia Valente, che negli scorsi giorni è stata smascherata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, nel raccontare quanto accaduto al Festival di Sanremo ai concorrenti del GF Vip si è lasciata andare a qualche gaffe. Un esempio?

La bionda influencer, mentre era intenta a raccontare della squalifica, ha confuso Morgan con Cristiano Malgioglio! Fortunatamente però si è subito accorta del suo errore e si è corretta, rivelando ai concorrenti del Grande Fratello Vip che a dare scandalo non è stato il famoso paroliere di Mina ma l’eccentrico ex marito di Asia Argento.

Asia Valente ha confuso Morgan con Cristiano Malgioglio al GF Vip provocando un certo riso da parte degli utenti della rete. Sarà forse anche per questo motivo che Maurizio Costanzo ha invitato gli autori a chiudere il programma?

Asia Valente al Grande Fratello Vip, in soli pochi giorni, è riuscita a concentrare tutta l’attenzione su di sé.