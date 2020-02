U&D: Irene Capuano, dopo un anno, ripensa a quando fu scelta da Luigi

Irene Capuano, sui social, ricorda con nostalgia il momento della scelta di Luigi Mastroianni che un anno fa, decise di terminare il suo percorso a Uomini e Donne proprio con lei

È già passato un anno da quando Luigi Mastroianni decise di concludere la sua esperienza a Uomini e Donne, scegliendo Irene Capuano. I due ragazzi, dopo 7 mesi d’amore, hanno però deciso di interrompere la loro relazione a causa delle forti incompatibilità di carattere. Ciò nonostante però, la stima reciproca e il rispetto risulta essere intonso e immutato ed è proprio in virtù del ricordo positivo che Irene ha di Luigi, che l’ex corteggiatrice ha ricordato, ad un anno di distanza, il giorno della loro scelta.

La bella romana ha ammesso di essersi sentita, in quella giornata, con un carico d’ansia non indifferente, colma però della voglia di vivere fuori quello che di lì a poco sarebbe diventato il suo fidanzato. Le parole di Irene dimostrano il fatto che, sebbene lei abbia sofferto per Luigi, quello che rimane è la certezza di aver vissuto, con lui, un periodo meraviglioso

Irene Capuano ricorda il giorno in cui Luigi la scelse: “Volevo vivermelo fuori”

Irene Capuano, nel classico gioco domanda e risposta su Instagram, si è lasciata trasportare dalla nostalgia del passato e in una ricorrenza importante, ad un anno esatto dal giorno in cui si è trovata finalmente tra le braccia di Luigi Mastroianni, ha deciso di condividere con i suoi followers le emozioni che hanno preceduto il momento in cui lei e l’ex tronista di sono scelti.

L’ex corteggiatrice ammette di aver vissuto grandi momenti d’ansia, conditi dalla paura di non essere lei la ragazza che potesse fare al caso del tronista, ma a prevalere, ammette Irene Capuano, è stata in quel momento la voglia di viversi Luigi fuori dal contesto televisivo, la voglia di scrivere la parola “inizio” alla loro meravigliosa storia d’amore.

Sebbene le cose tra Luigi ed Irene non siano andate per il verso giusto, quello che conta è il ricordo positivo che entrambi serbano del loro periodo vissuto insieme.

Gina D’Antonio