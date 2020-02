Valeria Marini provoca Antonella Elia. Lei sbotta: “Hai la cellulite!”

Valeria Marini ha provocato Antonella Elia in sauna. La showgirl ha nuovamente perso la calma al Grande Fratello Vip

Ormai non è di certo un mistero che Valeria Marini e la showgirl Antonella Elia non vanno d’accordo. Le due hanno nuovamente litigato al Grande Fratello Vip, questa volta in sauna con uno sbigottito Aristide Malnati.

Antonella, non appena si sarebbe resa conto che la stella del Bagaglino e l’archeologo volessero fare una sauna, sarebbe subito corsa lì e successivamente raggiunta dalla strana coppia. Una volta giunta sul posto, Valeria avrebbe iniziato a provocare la Elia, chiedendo ad Aristide se si vedessero le cuciture sul suo corpo.

“Aristide, noti le cuciture sul mio corpo? Qui qualcuno dice che sono state ricucita dalla testa ai piedi”. Valeria Marini ha provocato Antonella Elia al Grande Fratello Vip, scatenando l’ennesima reazione da parte della showgirl.

Leggi anche:

GF Vip | Antonella Elia spinge Valeria Marini: “Mi ha messo le mani addosso!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GF Vip | Nuova lite tra Valeria Marini e Antonella Elia: “Sei venuta qui per rompere?”

Antonella Elia, che nelle scorse ore è stata difesa da Serena Enardu, ha perso totalmente la calma, urlando contro Valeria Marini.

“Ma davvero ti credi di essere così bella?” ha sbottato Antonella. “Purtroppo non ho gli occhiali qui con me, ma la tua faccia mi sembra cucita abbastanza bene!” ha proseguito la Elia. “Ma fammi capire, sei venuta qui a rompere le scatole? E’ inutile che ti muovi tutta, il sedere non ti si vede e hai perfino la cellulite!” ha concluso.

L’ennesima lite tra Valeria Marini e Antonella Elia al GF Vip non ha stupito gli altri abitanti della casa, visto che ormai i loro continui battibecchi sono diventati l’ordine del giorno. Anche se, prima di questo nuovo scontro, Valeria aveva stupito tutti i concorrenti di Alfonso Signorini raccontando di un toccante retroscena sul suo passato.

Leggi anche:

GF Vip | La Marini senza freni: “Ero senza mutande” – VIDEO

Qualcosa ci suggerisce che durante la prossima diretta del Grande Fratello Vip, ne vedremo delle belle con Antonella Elia e Valeria Marini.